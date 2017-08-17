Клиентам «Почты России» за посылками приходится ездить из Солнечного в Сапогов.
Жителям поселка Солнечный в Усть-Абаканском районе Хакасии за пришедшими по почте посылками приходится ездить в другое поселение.
Одна из читательниц 19rus.info рассказала о проблеме: руководитель сельского почтового отделения ушла в отпуск. Осталась за нее почтальонка Зина, которая не материально ответственна, то есть не имеет права выдавать посылки. При этом от торговли Зину никто не освобождал: в отделении продают и продукты, и постельные принадлежности, и бытовую химию, и канцелярию. А вот посылку выдать — это не смей.
Клиенты «Почты России» вынуждены за корреспонденцией и посылками ехать в аал Сапогов. Некоторые, как например позвонившая в редакцию читательница, так и не могут добраться до аала.
«Моя посылка пролежала там месяц. Пусть уходит назад, я туда не поеду», — говорит читательница.
Прокомментировать ситуацию корреспондент агентства попросила пресс-службу ФГУП «Почта России» по РХ, однако там лишь подтвердили невеселые будни жителей Солнечного:
«УФПС РХ филиал ФГУП Почта России сообщает, что клиенты отделения Солнечное 655137 временно обслуживаются в отделении Сапогов 655119 (ул. Майская, 30). Обращаем внимание, что социальные выплаты и корреспонденция доставляются почтальонами отделения в срок в полном объёме. Уже 17 августа отделение Солнечное 655137, ул. Мира,18 вернётся к работе в штатном режиме».
То есть с сегодняшнего дня мытарства клиентов почти должны прекратиться. Но посылка читательницы наверняка уже ушла назад.
Вообще, мало какое ведомство славится таким контрастом между федеральным руководством и простыми служащими. Теперь уже бывший руководитель ФГУП «Почти России» Дмитрий Страшнов получал по 95 миллионов (!) рублей премии по итогам года, а почтальонки сидят на копеечной зарплате. При этом условия труда далеко не сахар: в любую погоду разносить корреспонденцию, таская тяжелые сумки, а если не в поле — то обслуживать в отделении клиентов, чаще всего до 20 часов.
Автор этих строк, являясь постоянным клиентом как минимум пяти интернет-магазинов, такой способ доставки, как почтовая, не использует давно, предпочитая получать посылки через курьерские службы. Любой интернет-магазин вам на выбор предложит несколько курьерских служб, плюс все та же «Почта России». Стоимость при этом одинаковая, порядка 400 рублей.
Только по почте посылка будет идти из Москвы, к примеру, порядка двух недель, а курьерской службой — дней восемь. Есть вид доставок, который осуществляется за два-три дня, правда, будет на пару сотен подороже.
«Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным.
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!»
Эти строки Самуила Маршака с детства помнит каждый. Но с тех пор престиж профессии безнадежно упал.
В сухом остатке — миллионеры-руководители, низкооплачиваемая и тяжелая работа простых почтовиков и загибающиеся в селах отделения, ремонт в которых не делался с советских времен.
Источник: ИА «Хакасия»