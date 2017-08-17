Крупнейшее издательство на рынке учебной литературы «Просвещение» продолжает бороться с контрафактом и незаконным использованием своих товарных знаков. В понедельник вступило в силу решение о взыскании 40 млн руб. с издательства «Интеллект-Центр». Несмотря на то что суд снизил сумму требований, исходно составлявшую 72,8 млн руб., «Интеллект-Центру» все равно может грозить банкротство.
«Просвещение» выиграло в апелляционной инстанции суд о нарушении авторских прав со стороны ООО «Интеллект-Центр», рассказали “Ъ” оба участника спора. При этом апелляция снизила сумму требований с 72,8 млн до 40 млн руб. «Просвещение» подало иск из-за незаконного использования товарного знака «ФГОС» в январе 2017 года. Претензии издательства были связаны с тем, что «Интеллект-Центр» разместил изображение товарного знака «Просвещения» на 33 учебных пособиях, включая рабочие тетради и сборники проверочных работ по математике, русскому языку, физике и биологии, указано в материалах суда. Общий объем изданных книг превышает 200 тыс. экземпляров, уточнили в «Просвещении». В издательстве удовлетворены вердиктом. Помимо выплаты компенсации «Интеллект-Центр» должен будет изъять из оборота и уничтожить товары со спорным изображением. «Интеллект-Центр» уже уничтожил 96 тыс. экземпляров учебной литературы, из-за этого сумма иска была снижена. Тем не менее ответчик планирует обжаловать решение суда.
Издательство «Интеллект-Центр» специализируется на выпуске учебно-методической литературы. По данным Kartoteka.ru, его выручка в 2015 году — 80,3 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем издательства указан Михаил Миндюк. «Учитывая, что прибыль “Интеллект-Центра” за 2016 год составила 21,6 млн руб., а прибыль издательства от реализации спорной продукции составила около 800 тыс. руб., компенсация носит карательный характер»,— заявил “Ъ” ведущий юрист Patentus Андрей Акимов, представлявший в суде «Интеллект-Центр». По его словам, из-за иска «Интеллект-Центр» может быть объявлен банкротом, поэтому действия «Просвещения» «можно расценивать как направленные на вытеснение небольшого издательства-конкурента с рынка». К «Интеллект-Центру» уже подано заявление о банкротстве от типографии «Миттель Пресс», следует из картотеки арбитражных дел. Речь идет о задолженности около 1,5 млн руб., издательство планирует погасить ее, указал Андрей Акимов. Пока суд оставил заявление без движения.
В то же время «Интеллект-Центр» намерен оспорить и регистрацию товарного знака, заявление об этом уже подано в Роспатент, добавил юрист и подтвердили в Роспатенте. Издательство признает, что использовало товарный знак «ФГОС» неправомерно. Не зная о его регистрации, «Интеллект-Центр» размещал обозначение на выпускаемой продукции, чтобы показать, что учебные пособия соответствуют государственным стандартам, пояснил юрист.
В «Просвещении» не согласны, что иск направлен на избавление от конкурента. «Он является частью нашей общей стратегии борьбы с контрафактом»,— говорит директор по внешним коммуникациям издательства Сергей Григоренко. Компенсация рассчитывалась исходя из двукратной стоимости тиража контрафактной продукции, такой метод предусмотрен в законодательстве, отмечают в издательстве. Для «Просвещения» это не первый случай предъявления претензий по использованию товарного знака, однако минимум в трех других разбирательствах издательству удавалось договориться с нарушителями в досудебном порядке. «Компенсацию никак нельзя назвать карательной — особенно после того, как ее размер снизили почти в два раза»,— соглашается управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев.
Елизавета Макарова
Источник:m Коммерсантъ.