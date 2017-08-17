Коллегия Палаты по патентным спорам отказала американской FCB Worldwide, Inc., которая является одной из крупнейших рекламных фирм мира, в регистрации бренда из-за сходства с брендом ФК «Барселона», говорится в материалах патентного ведомства.
Роспатент отказался в январе зарегистрировать бренд FCB на американскую фирму. Компания подала возражение в Палату по патентным спорам.
FCB Worldwide, Inc. отмечала, что знаки отличаются фонетически, графически и семантически. По мнению компании, сама по себе аббревиатура «FCB» имеет большое количество вариантов расшифровки, в том числе «Football Club Bayern» (Футбольный клуб «Бавария»), «Football Club Basel» (Футбольный клуб «Базель»).
Тем не менее патентное ведомство отклонило возражение компании, указывая, что заявленная комбинация латинских букв «FCB» полностью входит в состав противопоставленного знака.
«При этом следует отметить, что в сравниваемых обозначениях также присутствует сходная цветовая гамма, что усиливает ассоциирование этих обозначений друг с другом. Так, заявленное обозначение является многоцветным, выполнено с использованием синего, желтого и красного цветов, а также производных от них оттенков. В противопоставленном знаке также выполнено с использованием синего, желтого и красного цветов», — говорится в материалах ведомства.
Компания FCB ведет свою историю с 1873 года, в 1942 году она получила наименование Foote, Cone & Belding (FCB). В 2006 году после слияния заявителя с компанией Draft Direct Worldwide было образовано агентство DraftFCB, сменившее в 2014 году свое наименование на FCB.
Источник: РАПСИ.