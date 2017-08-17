Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал хип-хоп артиста Василия Вакуленко (Баста) выплатить рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей за оскорбления в социальной сети Twitter, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда
«Четыре иска Толмацкого были объединены в одно производство, требования истца удовлетворены частично», — рассказала собеседница агентства. Изначально Децл просил суд взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за оскорбление чести и достоинства.
Конфликт между музыкантами начался в 2016 году: Децл в социальной сети Twitter пожаловался на громкую музыку, раздающуюся из клуба Вакуленко в ночное время, на что тот грубо ответил. После этого Толмацкий уже обращался в ростовский суд с иском о взыскании с Басты 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен.
Источник: РАПСИ.