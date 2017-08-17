Владеющая правами на образ Ждуна компания CD Land подала иск к продавцу игрушек «Играмир». Сумма иска составляет 5 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Издание узнало об иске из картотеки арбитражных дел. Кроме того, CD Land начала борьбу с контрафактом: на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщается, что на прошлой неделе в Воронеже таможня арестовала партию из 84 копилок в форме Ждуна. О том, кто именно пытался ввезти товар, ФТС не сообщает. Известно, что копилки представляли собой «фигуру из керамики в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания». Импортеру, который не смог предоставить сотрудникам таможни необходимые документы, грозит штраф до 20 тыс. руб.
Анатолий Семенов, омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности, в беседе с изданием сказал, что в ближайшее время CD Land, возможно, вплотную займется поиском нарушителей авторского права. Это касается не только магазинов: авторское право распространяется и на интернет.
CD Land приобрела права на использование в России и СНГ бренда «Ждун» у художницы Маргрит ван Брифорт в июле. Президент компании Юрий Цейтлин сказал, что в стране появятся видеоблог с брендом «Ждун» и лицензионные мультфильмы. Несколько компаний будут создавать посуду, игрушки и канцелярию.
Художница создала скульптуру Homunculus Loxodontus в честь пациентов, которые долго ждут приема врача. В России скульптура стада популярной и получила название «Ждун».
Источник: Inc. Russia