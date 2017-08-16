Сейчас заинтересованные работники пишут коллективное письмо, чтобы передать его в ведомство.
Руководитель регионального отделения Почты России подписал указ о сокращении доплаты за переработку. Так, вместо 6000 рублей за выход на работу в свои выходные, почтальонам будут платить лишь 400 в месяц.
С 2015 года зарплата работников Почты снизилась на 10 тысяч – с 25 до 15. Работать за такие «смешные» деньги люди не хотят.
Возмущает сотрудников Почты России и тот факт, что в компании в столице Урала прошли сокращения. В руководстве объяснили это тем, что после автоматизации и реорганизации работники оказались не нужны.
В настоящее время на предприятии усилен контроль за приёмом сотрудников на управленческие должности и ограничена система надбавок за совмещение. Обращаем внимание, что реорганизация не отразилась на почтовом обслуживании населения, количество отделений почтовой связи в данных районах и режим их работы остались прежними, — добавила руководитель направления по корпоративным коммуникациям регионального отделения Почты России Анна Первушина.
Источник: Городской портал Нижнего Тагила