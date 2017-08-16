Первый канал избавляется от низкорейтинговых ведущих

Первый канал избавляется от низкорейтинговых ведущих

Первый канал решил закрыть программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», утверждает «Экспресс газета». По ее данным, вся съемочная группа уже распущена, а в эфире сейчас идут повторы передачи.

Издание утверждает, что решение приняла Наталья Никонова — новый 1-ый заместитель Константина Эрнста. Повод послужили недостаточно высокие, с точки зрения менеджера, рейтинги. Останется ли Юлия Меньшова на канале, пока неизвестно.

Программа «Наедине со всеми» выходила на Первом канале с 14 февраля 2013 года. Ее закрытие пока не подтверждено официально. Ранее Первый канал покинул целый ряд телеведущих, а именно Андрей Малахов, Александр Олешко и Тимур Кизяков.

Юлия Меньшова — актриса, продюсер, режиссер. Прославилась в 90-х в качестве телеведущей программы «Я сама». В 1999 году получила статуэтку ТЭФИ, как лучший ведущий ток-шоу.

Источник: BFM.ru