Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличился в 1,9 раза и составил 5,453 миллиарда рублей против 2,929 миллиарда рублей за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении оператора.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в первом полугодии 2017 года увеличилась на 6,1% и составила 80,848 миллиарда рублей.
Валовая прибыль составила 398,067 миллиона рублей, снизившись в 7,7 раза.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2017 года увеличились в 1,4 раза по сравнению с началом года — до 52,675 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились в 1,6 раза, до 115,578 миллиарда рублей.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль ФГУП «Почта России» по РСБУ в 2016 году составила 1,734 миллиарда рублей, что на 9,9% больше, чем в 2015 году (1,578 миллиарда рублей
Источник: Прайм.