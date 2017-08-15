Российский фэшн-журнал L’Officiel посвятил сентябрьский номер исламизации моды. Фото обложки на своей странице в Instagram разместила главный редактор издания Ксения Собчак.
В нашем сентябрьском номере мы обратились к актуальной теме исламизации моды. Модели в хиджабаз на подиумах мира-уже не редкость, what’s next?:) очень много всего про арабских сказочных красавиц,их образ жизни и загадочных гранд-дам востока, А также Максим Галкин стал нашим новым колумнистом,после того ,как мы в восторге встретили его «модные откровения» в инстаграмме. Вика Газинская рассказала о юбилее своей марки и фэшниндустрии в России ,а Резо и Тина вспомнили на нашей сьемке лучшие эпизоды фильма «Заложники»,который 21 сентября выходит во всех кинотеатрах страны. Хорошего чтения вам! На обложке: @lisawash1 Фото: @pufff_mommy Стиль: @bessomme На Лизе: джемпер, жакет и брюки – все @maxmara, платок @arapkhanovi
«В нашем сентябрьском номере мы обратились к актуальной теме исламизации моды. Модели в хиджабах на подиумах мира – уже не редкость. Что дальше? Очень много всего про арабских сказочных красавиц, их образе жизни и загадочных гранд-дамах Востока», – анонсировала она главную тему номера.
Над обложкой работала британская фотограф Тереза Маркс, а позировала для нее афроамериканская модель Лиза Вашингтон, живущая в Нью-Йорке.
В комментариях под постом Собчак пользователи оскорбляли модель и мусульманок, а также просили не навязывать им «европейскую моду», которая, по их мнению, не подходит российскому журналу.
Мусульманкам обложка также не понравилась. По словам пользовательницы инстаграма Софико Гочияевой, внешний вид девушки на фотографии не соответствует мусульманским традициям. «Единственное, что отличает данный образ от европейского — наличие платка на голове, завязанного по типу хиджаба», — написала Гочияева. «Если брать само понятие „правильный хиджаб“, то оно подразумевает другое покрывало, без такого макияжа, и уж точно не с брюками. А это всего лишь мода», — отметила другая девушка, исповедующая ислам
L’Officiel – изначально французский журнал о моде. Он издается в Париже с 1921 года и ориентирован на женщин с высоким уровнем дохода в возрасте от 25 до 50 лет. С 1996 года L’Officiel издается в Японии, Индии, Китае, ОАЭ, Бразилии, Греции, Латвии, Литве, Нидерландах, Украине, Сербии, Средней Азии, Турции, Италии, России.