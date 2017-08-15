В скором времени у телеведущего родится ребенок. Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева готовится стать мамой. Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье.
В течение последней недели в СМИ активно обсуждается уход телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит» Андрея Малахова из программы «Пусть говорят» и с Первого канала. По информации инсайдеров, журналист уходит в декретный отпуск.
Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева ждет ребенка. Изменения в фигуре жены телеведущего стали заметны на кадрах из семейного отпуска, который они проводят на острове Сардиния. Судя по всему, пара больше не планирует скрывать предстоящее пополнение в семье.
На курорте, который популярен среди многих знаменитостей, также отдыхают дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, Филипп Киркоров, Николай Басков, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, Анна Чапман и многие другие.
В минувшие выходные Андрей Малахов и Наталья Шкулева посетили гала-ужин, организованный в клубе Billionaire. Именно там отмечал свой юбилей итальянец Джанлука Вакки, побывавший в минувшем году на шоу «Пусть говорят».
Пара никак не комментирует предстоящее пополнение в семье, однако подписчики Натальи уже поздравляют ее в социальной сети. По данным источников, знакомых с ситуацией, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Новый продюсер Наталья Никонова весьма негативно отреагировала на решение журналиста заботиться о малыше и поставила вопрос ребром: либо он остается вести программу «Пусть говорят», либо становится бэбиситтером. Как сообщают инсайдеры Elle.ru, такая формулировка показалась тележурналисту циничной и неприемлемой, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 256 ТК отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.
Основатель Facebook Марк Цукерберг также провел первые два месяца после рождения дочери в декретном отпуске. Мужчина утверждал, что, по данным исследований, присутствие обоих родителей рядом с малышом благотворно влияет на его развитие.
«СтарХит» писал о мужчинах, которые не побоялись оставить работу ради заботы о малыше. Многие из героев отмечали, что каждый папа должен испытать на себе, что такое декретный отпуск.
Алексей Афанасьев из Казани получал положенные выплаты от работодателя. Мужчина, который трудился менеджером отдела закупок крупной торговой сети, оформил все по закону. Пока папа заботился о дочке Алисе, ему удалось открыть еще один бизнес. Афанасьев начал продавать продукты через Интернет. Папа в декрете: удивительный опыт мужчин, которые остались дома с детьми.
По данным Фонда социального страхования Российской Федерации, количество мужчин, которые берут декретный отпуск, возросло за последние годы. Сидящий дома с ребенком отец получает пособие в размере 40% среднего заработка. К слову, для некоторых семей это действенный способ немного приумножить доход.
«Законодательством предусмотрено право, чтобы человек, находясь в отпуске по уходу за ребенком, мог работать неполный день, – рассказывала представитель Фонда социального страхования Ирина Свинченко. – Тогда отец может получать и зарплату, и пособие».
Источник: Starhit.