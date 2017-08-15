Арбитражный суд Свердловской области подтвердил выводы Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о нарушении ПАО «ВымпелКом» (бренд Beeline) закона «О реламе» из-за рекламного SMS-сообщения, говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, в Свердловское УФАС поступило заявление гражданина с жалобой на распространение рекламного SMS-сообщения с номера Klassika на абонентский номер. Ведомство подчеркивает, что согласия на получение рекламы заявитель не давал.
«Из письменных пояснений ПАО «ВымпелКом» следует, что внутриведомственной проверкой выявлен отправитель сообщения на абонентский номер, которым является ООО «Дэни Колл», с которым у ПА
О «ВымпелКом» заключен договор об оказании услуг связи «Билайн», а также дополнительное соглашение на оказание услуг по доступу к программно-аппаратному комплексу оператора для формирования и рассылки коротких текстовых сообщений определенному кругу лиц», — отмечается в сообщении УФАС.
Антимонопольная служба выдала ПАО «ВымпелКом» и ООО «Дэни Колл» предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы. Оператор не согласился с выводами УФАС и попытался оспорить их в суде. Тем не менее арбитраж Свердловской области подтвердил законность позиции ведомства.
Источник: РАПСИ.