В Украине скоро может появиться новый медиа-холдинг. Известный одесский бизнесмен Вадим Альперин начал активно инвестировать в создание собственных сайтов и покупку доли в уже известных одесских и киевских интернет-медиа. О приобретение телеканала речь пока не идет. Но с осени появится несколько ТВ-проектов, спонсором которых выступит Альперин.
«Это будет цикл сюжетов-расследований. Посмотрим, насколько они будут успешными, а затем будем решать», поясняют в окружении олигарха.
Среди площадок называют новостные телеканалы 112 и Newsone.
Альперин инвестирует в медиа, так как считает, что украинцам нужен объективный взгляд на происходящее в государстве. К примеру, один из проектов бизнесмена «Схемы таможни в деталях» нацелен вскрывать коррупционные схемы на украинской таможне.
У Альперина утверждают, что на Одесской таможне сложилась критическая ситуация, когда бизнесу фактически не дают работать. По информации из окружения бизнесмена, ставится задача, чтобы сайт стал профильной площадкой №1 в Украине. Также речь идет о других совместных проектах с «Одесса медиа».
Впрочем, в Одессе по поводу активности Вадима Альперина мнения разделились. По словам заместителя гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, сайт в действительности создан… группой крупнейших контрабандистов. «Они пытаются формировать политику, осуществлять давление. С этого сайта идут вбросы в другие СМИ», — утверждает Берестенко.
Активная раскрутка сайта «Схемы таможни в деталях» связана с тем, что новый руководитель Одесской таможни Александр Власов (назначен 15 мая) не собирается играть по правилам, установленным «альпериными», утверждает директор транспортной компании «Югавтотранс» и соучредитель Профсоюза экспедиторов Одесского региона Сергей Кислицкий.
«Те, кто делают этот сайт, никогда не были связаны с антикоррупционной деятельностью, никакой помощи нам от них никогда не было», — отмечает Кислицкий.
Координатор движения «Нет коррупции на транспорте!» Александр Захаров считает, что кто-то намеренно хочет показать (в первую очередь руководству страны), что ситуация на одесской таможне якобы «критическая». В реальности таможня работает эффективно.
«По уровню работы таможню в Одессе удается держать на таком уровне, как было при Саакашвили. При Януковиче были надуманные формы контроля, разные остановки. Когда весь порт останавливали и говорили – пока не заплатишь 300 долларов с контейнера, машины не поедут. И мы стояли неделями. Такого ни при Марушевской, ни сейчас при Власове, нет», — заявляет Захаров.
По словам одесских антикоррупционеров, при прежней команде, работавшей на таможне, «минимизаторы» таможенных платежей просто вывозили свой груз на таможни других регионов. Партии одежды, сумок, обуви попадали на рынок «7 километр» по замысловатой траектории – из Одессы везлись в Киев, а затем обратно.
«Власов попытался сделать так, чтобы грузы, которые следуют в регион, и по которым подменяют номенклатуру и делают другие манипуляции,оформлялись в Одессе. Чтобы у них не было возможности переехать куда-то, и там договориться, чтобы оформиться с минимизацией платежей. Соответственно, он столкнулся с сопротивлением годами строившейся системы», — поясняет Виктор Берестенко.
По мнению замглавы Ассоциации экспедиторов, руководство Одесской таможни находится сейчас в осаде, так как мощные контрабандистские кланы очень плотно срослись с правоохранительными структурами. И довольно часто силовые структуры совместно с «серыми брокерами» пытаются напрямую управлять сотрудниками среднего звена.
«Печально, когда сотрудники правоохранительных органов напрямую коммуницируют с сотрудниками таможни на локальном уровне, в обход руководства, и создают негативную картинку. Власов на такие случаи реагирует. Но там есть разные группы влияния, которыми управляет небезызвестная силовая структура. Приходят ориентировки от силовиков – в рамках контрразведывательной деятельности просим не оформлять грузы либо проводить 100% досмотр, либо отправлять в лабораторию. Всяческие препятствия. Таможня не оформляет, но по факту эти проблемы создают другие товарищи. Власов наживает себе врагов. Не знаю, насколько его хватит, но, наблюдая за ним, вижу, что это человек, который не «пасанет». Что может быть? По беспределу какое-то физическое устранение, или подбросят, как это бывает, взятку. Создадут картинку, якобы он коррупционер и сразу уберут», — говорит Берестенко.
Накал противостояния, отмечают одесские экспедиторы, понятен всем, кто знает истинный масштаб бизнеса Вадима Альперина.
«Аффилированные с ним компании имеют в обработке достаточно большой объем грузов. Входят в топ-5 в Украине», — утверждает Берестенко.
«Альперины — это те люди, которые когда-то еще в девяностых сидели на конфискатах, были в теме. Это серьезные деньги, туда просто так не попадали. Это была схема с руководством таможни, и с СБУ. Заезжал груз, от которого отказался получатель. Какое-то время он лежал, а потом товары, которые представляли какую-то ценность, попадали в руки этого товарища или фирм, которые с ним связаны. Никто другой, даже имея лицензию, туда попасть не мог», — рассказывает Кислицкий.
«Фамилия (Альперина) на слуху и уже не один год. Завоз разобранных автомобилей, запчастей…», — говорит Дмитрий Сергиенко, представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины в Одесской и Николаевской областях.
Публично Вадим Альперин выступил в СМИ только один раз в качестве собственника судна «Фаина», захваченного в 2008 году сомалийскими пиратами (судно названо в честь дочери бизнесмена Фаины Альпериной, недавно начавшей карьеру дизайнера и выпустившей свои первые коллекции). До недавнего времени бизнесмен избегал комментариев и интервью, предпочитая оставаться тени.
«Состояние Альперина оценивается в миллиард долларов. Проекты в строительстве, недвижимость –лишь верхушка айсберга. Это империя, которая в определенные годы обеспечивала поставки 30-40% всего товара на такие рынки как одесский «7 километр» и харьковский «Барабашево». Структуры бизнесмена заключали с торговцами договора на доставку и растамаживание товара, позволявшие платить меньше чем при оформлении груза «в белую».
Но самое главное – это контроль над транзитом товаров с Ближнего Востока, Азии, Китая в Европу. Из Украины в Евросоюз идут колоссальные поставки контрабандных сигарет, в нашей стране нет столько мощностей для производства контрафактной продукции. Партии сигарет завозятся судами. В Украине такие суда останавливаются якобы на ремонт, но это фикция. Товар из трюма потихоньку выгружаются и дальше транспортируются в сторону западной границы. Эта империя насчитывает тысячи людей, у них «крыша» почти во всех силовых структурах на самом высоком уровне, связи в судейском корпусе, так как сейчас минимизация идет в основном через судебные решения. Но полной картины по всему, где есть интересы у этого человека, не знает, наверное, никто. Может когда-нибудь он сам расскажет о своей бизнес-биографии в интервью этому своему сайту «Схемы таможни в деталях». Потому что они пока как-то стыдливо избегают фамилии Альперин», — поясняет один из наших собеседников.
В окружении самого же одесского олигарха считают, что его намеренно демонизируют и дискредитируют. «Вадим Александрович крупный международный инвестор, который дорожит своим именем. В ближайшее время наша политика станет более публичной, и мы развенчаем те мифы, которые старательно годами выстраивались вокруг его имени», — пояснили нам.
В любом случае никто не скрывает, что осенью противостояние вокруг одесской таможни станет еще более жестким. Вероятно, к обсуждению дел в Одессе подключится и несколько политиков, с которыми сейчас бизнес-группа ведет переговоры.
Илья Винников
Источник: Подробности.