В воскресенье в Москве прошёл пятый фестиваль самодельных летательных аппаратов Red Bull Flug Tag 2017. В ходе соревнований участники 41 команды из разных городов России боролись за самый дальний полёт, а также самое яркое представление.
Фестиваль по традиции прошёл на Гребном канале в Крылатском. Команды стартовали с рампа на высоте 6 метров. Команды соревновались между собой в оригинальности летательных аппаратов и шоу-программе. Одним из самых ярких выступлений стал полёт улитки с почтовым конвертом, символизирующим «Почту России».
Павел Колесников, участник Red Bull Flug Tag: «В этот раз мы решили затронуть для всех очень насущную проблему для наверно всех россиян. Мы решили ускорить почту. Полетим на письме. С нами почта действительно летает! Надеемся, что летает далеко и не через Финляндию, как это часто бывает».
Источник: Телеканал 360.
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