Роскомнадзор внес Snapchat в свой реестр без ведома сервиса
Snapchat, который накануне был внесен в реестр Роскомнадзора, ничего не знал о своем включении в список ведомства. Компания лишь предоставила службе «базовую информацию», но не знала, для чего она будет использована
Роскомнадзор зарегистрировал мессенджер Snapchat в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) без ведома компании, сообщил РБК представитель Snap Inc. (компании — владельца приложения).
«Мы предоставили очень базовую контактную информацию, но не для того, чтобы нас зарегистрировали, мы не знали, как они собирались ее использовать», — пояснил он. Представитель Snap Inc. отметил, что компанию зарегистрировали в одностороннем порядке.
В четверг, 10 августа, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр ОРИ разработчика Snapchat, что позволяет правоохранительным органам направлять сервису запросы на предоставление информации о пользователях. В сообщении ведомства отмечалось, что «компания внесена в реестр, после того как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения».
Таким образом Snapchat пополнил список, состоящий из 89 сервисов (среди которых почтовые клиенты Mail.Ru Group и «Яндекса», соцсети «Мой мир», «Мой круг», «ВКонтакте», онлайн-службы знакомств Mamba, Badоo, мессенджеры «Агент@Mail.ru» и др.), которые подпадают под определение ОРИ.
Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», такие сервисы должны уведомлять Роскомнадзор о начале осуществления деятельности, а также хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий. Эту информацию они должны предоставлять по запросу уполномоченным органам, например Федеральной службе безопасности.
С 1 июля 2018 года вступят в силу статьи «закона Яровой», по которым срок хранения информации о фактах коммуникаций для ОРИ увеличится до 1 года. Эти сервисы должны будут хранить до шести месяцев аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другой контент, отправленный пользователями. Если при доставке и обработке электронных сообщений используется дополнительное кодирование, компании должны предоставлять необходимую для декодирования информацию в ФСБ. В случае невыполнения этих требований сервисы могут быть заблокированы на территории России.
Snapchat — сервис, позволяющий обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. В основном мессенджер популярен у молодежи в Северной Америке и Европе: на эти регионы приходится 75% пользователей Snapchat. Всего в мире количество активных пользователей в день составляет 166 млн человек.
По данным Mediascope, подготовленным по запросу РБК, в России в приложение Snapchat хотя бы один раз в июне заходили 412,7 тыс. пользователей.
В июне из-за отказа включения в реестр ОРИ под угрозой блокировки в России оказался Telegram. Роскомнадзор потребовал от сервиса нужные данные для регистрации, однако основатель мессенджера Павел Дуров отказывался это делать. После публичной переписки с главой Роскомнадзора Александром Жаровым предприниматель на своей странице во «ВКонтакте» все же указал необходимые ведомству данные, после чего Роскомнадзор самостоятельно включил приложение в список ОРИ. В то же время Дуров подчеркнул, что компания не будет «выполнять антиконституционный и нереализуемый технически «закон Яровой» — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».
Ирина Ли
Источник: РБК.