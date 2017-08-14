Баттл рэперов Oxxxymiron и Гнойного набрал 5 млн просмотров менее чем за сутки. Запись противостояния была размещена в ночь на 14 августа на портале YouTube.
Баттл состоялся в рамках совместного проекта двух главных рэп-площадок в России: Versus Battle и SlovoSPB. Оксимирон представлял на баттле Versus, в то время как Гнойный — Slovo.
Съемки прошли еще 6 августа.
Результат до баттла держался (почти) в тайне: по традиции, с присутствовавших зрителей взяли обещание не разглашать итог схватки. Впрочем, он все равно утек в сеть до официального релиза. Баттл завершился «сухой» победой Гнойного: все пять судей отдали свои голоса ему.
В их число — кроме профессионалов — вошли и «независимые» рефери: стендап-комик Руслан Белый и видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), специализирующийся на обзоре современного отечественного кинематографа.
Настоящее имя Oxxxymiron — Мирон Федоров. В 2015 году он выпустил свой второй полноформатный альбом «Горгород», который стал невероятно успешным и окончательно утвердил рэпера в статусе звезды.
Рэпер Гнойный использует большое количество псевдонимов для разных проектов: под именем Слава КПСС он занимается непосредственно написанием песен; Соня Мармеладова — псевдоним для BPM-баттлов (т.е. под музыкальное сопровождение), а также для композиций в жанре грайм; Валентин Дядька — комический проект, в рамках которого пародируется и высмеивается творчество других рэперов; под псевдонимом Бутер Бродский музыкант выпускает серьезную и меланхоличную музыку — в основном, о России.
Настоящее имя Гнойного — Слава. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он указал фамилию Карелин, однако по некоторым данным, она не соответствует той, что в паспорте.
Это было первое баттловое выступление Оксимирона за последний год и первое поражение в карьере баттл-рэпера (во всяком случае, задокументированное в рамках проекта Versus).
Весной 2015-го года вышел баттл Оксимирона с Джонибоем, который считается самым популярным рэп-батлом в истории YouTube — на данный момент он собрал более 38 млн просмотров. Начиная с 2013-го у Оксимирона выходил один баттл в год: за четыре года он победил Крип-А-Крипа, Дуню, Джонибоя и ST.
В июле 2016 года вышел баттл Эрнесто Заткнитесь против Гнойного. Во время одного из своих раундов Карелин упомянул Оксимирона, позвав его померяться силами «с настоящим баттл-MC». Тот принял вызов.
«Гнойный, если реально хочешь узнать, кто баттл-MC и кто чисто за хайпом, — жду на Слово-VS в 2017. Откатаю концерты и приду охладить твой пыл», — написал он у себя в твиттере.
Прошедшее сражение с Гнойным он прокомментировал в своем инстаграме.
«1. После драки кулаками не машут (объясните это ST, который до сих пор доказывает, что выиграл). Поэтому судейское решение я, разумеется, принимаю.
2. На мероприятии были судьи, потому что я поставил такое условие. Вариант «мы час срем друг друга просто так, для взаимного промо» был для меня исключен, т.к. это не дружеский матч. Поражений, в отличие от забытого текста, я никогда не боялся, поэтому настоял на том, чтобы баттл судили — и считаю, что это было верное решение.
3. Почему я проиграл? Потому что, как и на прежних баттлах, ушел в лирические отступления, которые мне реально интересно писать, в отличие от бесконечного «сетап-панч, сетап-панч». Возможно, я по жизни слишком зациклился на том, как я в свое время повлиял на баттл-рэп — а вместо этого мне самому стоит поучиться у «баттловиков», чей мир с тех пор перерос в нечто иное и самостоятельное. Хотя гонка за количеством панчей все еще кажется мне довольно унылым подходом к баттлам. Но и мой подход «проповедник а-ля Loaded Lux» явно требует корректировки на будущее. Не будь проигрыша — я бы, наверное, так и не осознал, что нужен апгрейд. Апгрейд будет, Нарния пока подождет.
Источник: Газета.ру