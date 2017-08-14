Сайт «Общественный контроль» в ближайшее время может покинуть главный редактор Павел Пашнов. Как стало известно Лениздат.Ру, по некоторым сведениям, он может оставить свой пост в ближайшие дни.
Веб-ресурс «Общественный контроль» начал работу в 2012 году, при этом был не слишком заметен на информационном рынке. Однако в последнее время ситуация изменилась: по данным проекта «Медиалогия», Ok-inform.ru вплотную приблизился к десятке лидеров петербургских СМИ. В связи с этим увольнение Павла Пашнова выглядит неожиданным.
Опрошенные Лениздат.Ру эксперты связывают уход главреда с тем, что, возможно, учредители издания недовольны политикой издания и в преддверии выборов президента решили сделать ресурс более лояльным в отношении влиятельных политических фигур.
Отметим, что в разделе партнеров издания можно увидеть логотипы администрации Петербурга, ОНФ, Пенсионного фонда, организации «Деловая Россия». До недавнего времени среди партнеров значиолсь полпредство СЗФО, но позднее его логотип исчез с главной страницы.
Павел Пашнов в разговоре с Лениздат.Ру подтвердил информацию о грядущем увольнении, указав на финансовый характер причин ухода.
Источник: Лениздат.