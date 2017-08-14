Составлен список данных о пользователях Интернета для передачи силовикам
Минкомсвязь разработало проект приказа, утверждающий перечень данных о пользователях Интернета для передачи правоохранительным органам. Передавать информацию должны будут социальные сети, мессенджеры и другие компании, внесенные в реестр Роскомнадзора.
В частности, правоохранители смогут узнать «никнейм», то есть псевдоним, под которым конкретный пользователь зарегистрировался, его имя и фамилию, дату рождения, паспортные данные, языки, на которых он пишет, номер телефона, адрес электронной почты, текст переписки с другими пользователями, отправленные файлы. Компании также обяжут предоставлять силовикам информацию о совершенных гражданами электронных платежах.
Сейчас в реестре Роскомнадзора восемьдесят девять записей. Туда включены социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», также там зарегистрированы сервисы электронный почты «Яндекса», Rambler, Mail и мессенджер Telegram, которому не так давно грозила блокировка на территории России.
Организаторы распространения информации должны обеспечить огромное число технических требований к системам хранения информации, в том числе по скорости передачи данных. Скорость важна для того, чтобы быстро поделиться информацией с правоохранительными органами, если они ее запрашивают при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
89 компаний числятся сегодня в реестре организаторов распространения информации
Все перечисленные предложения будут в течение месяца, а именно до 6 сентября, находиться на этапе публичных обсуждений. Если впоследствии они приобретут законную силу, это значительно расширит полномочия правоохранительных органов, полученных ими после принятия пакета антитеррористических законов, названных «законом Яровой». Напомним, этот документ обязывает операторов связи и интернет-компании хранить текстовые сообщения, разговоры пользователей, а также изображения, звуки и видео до полугода.
Пока только операторы связи собирают данные о пользователях Интернета, и в первую очередь это касается паспортных данных. Если же приказ минкомсвязи будет принят, то о каждом из нас будет храниться более детальная информация.
Татьяна Шадрина
Источник: Российская Газета.