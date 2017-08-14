Американская писательница Виктория Шваб 10 июня сообщила в Twitter со ссылкой на своего российского фаната, что издательство «Росмэн» удалило из российского перевода серии
всю линию с романом между ЛГБТ-героями. Это было сделано без ее разрешения и без уведомления, настаивает она. «Российская версия была одной из моих любимых <…> Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством», – написала Шваб.
Опрошенные «Ведомостями» сотрудники издательских компаний говорят, что впервые писатель публично угрожает разорвать контракт с российским издательством из-за отредактированных ЛГБТ-сцен.
Шваб пишет романы в жанре фэнтези. Shades of Magic – ее самая знаменитая серия. «Росмэн» выпустил две первые книги серии «Оттенки магии» – «Темный оттенок магии» и «Тени сгущаются». Первая вышла в феврале 2017 г. тиражом 12 000 экземпляров, вторая – пока 7000 экземпляров, рассказала «Ведомостям» представитель «Росмэна» Наталья Бровчук. «Это средние тиражи для проектов, в которых мы уверены», – уточнила она.
«Росмэн» только отредактировал одну сцену во второй книге серии, настаивает Бровчук: «Мы сделали это, исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом мы, конечно же, сохранили».
Региональные прокуратуры регулярно проверяют книжные магазины и библиотеки в поисках книг, которые нарушают этот закон. Самый известный случай – ульяновская прокуратура в 2014 г. проверяла книгу Веры Тименчик «Семья у нас и у других», которая была издана в рамках «детского проекта» Людмилы Улицкой.
Бровчук настаивает, что сцена в книге «Тени сгущаются» была отредактирована с уведомления литературного агента Шваб. Она уверена, что вопрос с писательницей будет урегулирован. В третьей книге серии роман между ЛГБТ-героями становится одним из основных сюжетов, говорит Бровчук, и издательство сейчас раздумывает о том, как выпускать книгу: договариваться о заметном редактировании или поставить на нее возрастное ограничение в 18 лет – тогда роман можно будет продавать в магазинах только в запечатанном виде.
Шваб написала в эти выходные, что выяснила, что речь идет только об одной сцене, но это ничего не меняет: «Я никогда бы не согласилась на редактирование сцены. Лучше бы они вообще не публиковали книгу». Она подтверждает намерение разорвать контакт с «Росмэном» и рассчитывает заключить контракт с другим российским издательством, к примеру «Эксмо».
Из-за закона о запрете пропаганды гомосексуализма и самоубийств у российских издательств появляется все больше рисков при работе с переводной литературой, отмечает совладелец «Эксмо» Олег Новиков: «В западных книгах герои с нетрадиционной ориентацией бывают все чаще, и на них завязаны основные сюжеты». «Эксмо» поэтому приходится очень тщательно изучать книги, говорит Новиков: «В каких-то ситуациях мы вынуждены отказаться от приобретения прав на книги, которые в противном случае могли бы выйти в России очень массовыми тиражами».
Новиков сказал, что пока у его издательства не возникало проблем из-за ЛГБТ-сюжетов в книгах, но в конце 2015 г. в рамках того же закона о защите детей по требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзор изъял из магазинов книгу «50 дней до моего самоубийства» Стейс Крамер. После изъятия издательство перевыпустило книгу под знаком 18+, в магазинах ее продавали только в запечатанном виде.
Ксения Болецкая
Источник: Ведомости.