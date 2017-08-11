Фотографии поп-певицы Рианны в костюме для традиционного праздника сбора урожая на ее родном острове Барбадос собрали миллионы лайков в соцсетях, вызвав восторженную реакцию пользователей.
29-летняя певица на выходных выложила в «Инстаграм» свои фотографии с фестиваля Crop Over, который проводится на острове еще с XVII века — изначально это был праздник, отмечавший окончание сбора сахарного тростника.
К полудню понедельника две фотографии Рианны с бирюзовыми волосами и в украшенном драгоценными камнями купальнике набрали более шести миллионов «лайков» в «Инстаграме».
«Мы ее недостойны», — писали комментаторы, называя Рианну «благословлением интернета».
На публикацию отреагировал и певец Крис Браун, который в 2009 году расстался с Рианной после обвинений в рукоприкладстве. Браун избежал тюремного срока, но суд предписал ему не приближаться к певице ближе чем на 45 метров.
После того как он оставил под опубликованными фото комментарий — эмодзи в виде двух широко раскрытых глаз — некоторые подписчики набросились на него, требуя, чтобы тот «держал свою плохую энергию подальше» от певицы.
Традиционный барбадосский фестиваль начинался как праздник урожая в 1687 году, когда Барбадос был крупнейшим в мире производителем сахара. Праздник отмечался вплоть до 1940-х годов, но со временем сахарная промышленность на острове пришла в упадок, а вместе с ней была забыта и традиция праздновать сбор урожая.
Ее возродили в 1974 году. Сегодня фестиваль Crop Over — это действо, больше похожее на карнавал в Рио. Принимающие участие в празднике девушки традиционно одеваются в яркие купальники, украшая себя перьями и другими аксессуарами.
Фестиваль начинается в июле и заканчивается в начале августа мероприятием, известным как «День Кадумент». Праздник привлекает туристов со всего мира.
Рианна принимает участие в фестивале уже много лет подряд, и ее появления, как правило, вызывают резонанс.
В нынешнем году наряд Рианны был частично изготовлен дизайн-группой DBleudazzled, которая специализируется на костюмах, украшенных стразами. Над нарядом работала и модельер Лора Остин.
«Фестиваль Crop Over раньше отмечали в простых футболках, но, по мере того как шли годы, дизайнеры проявляли все больше креатива. Сегодня, чтобы действительно почувствовать настроение фестиваля — настроение радости и свободы — очень важно иметь полный костюм», — говорит Остин.
Источник: BBC.