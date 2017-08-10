Обвиняемый в экстремизме журналист РБК Александр Соколов получил 3,5 года

Тверской районный суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова к трем с половиной годам колонии по делу об участии в организации «Армия воли народа», признанной экстремистской и запрещенной судом (статья 282.2 УК). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Публициста Юрия Мухина приговорили к четырем годам условно. Активисты Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш получили по четыре года колонии. Барабаша лишили звания подполковника Вооруженных сил.\
На прениях 17 июля гособвинение запросило для Соколова четыре года колонии общего режима, для Мухина — четыре с половиной, для Барабаша и Парфенова — по четыре года. Барабаша также просили лишить звания.
Следствие считает, что Соколов и его товарищи под видом инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») продолжали деятельность запрещенной «Армии воли народа». Защита настаивает, что это две разные организации.
Соколов связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Его арестовали летом 2015 года, через три недели после публикации расследования о коррупции при строительстве космодрома «Восточный». Освободить Соколова требовали «Репортеры без границ» и сотни его коллег из других изданий.
Президент Владимир Путин дважды обещал изучить обстоятельства уголовного дела против журналиста Соколова. О процессе по его делу «Медиазона» рассказывала в сюжете и в отдельном материале, опубликованном перед прениями.
Источник: Медиазона