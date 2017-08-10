Московский городской суд оставил в силе решение о возврате Российскому фонду помощи (Русфонду) родственниками известной певицы Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей, собранных в 2014 году на ее лечение, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу матери и отца Фриске, а решение Перовского районного суда вступило в законную силу.
В ходе заседания представители родственников Фриске озвучили довод о том, что Русфонд, как организатор сбора средств, не мог претендовать на данные денежные средства, поскольку зрители Первого канала, жертвовавшие деньги, отправляли их лично певице, а не благотворительной организации.
Русфонд считает, что устные договоренности, о которых заявляли представители ответчиков, не должны рассматриваться, поскольку существуют письменные доказательства, определяющие существенные условия договора.
Поводом для обращения Русфонда в суд стала не представленная отчетность о трате собранных телезрителями средств на лечение певицы. Согласно договору, заключенному фондом с Фриске, было предусмотрено целевое расходование средств, предоставление отчета о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы.
Представители ответчиков, а именно Ольги Фриске (матери Жанны — прим. РАПСИ) и Владимира Фриске (отца Жанны — прим. РАПСИ), в ходе разбирательства в первой инстанции утверждали, что деньги в размере свыше 25 миллионов рублей пошли на лечение певицы. Однако, по мнению истцов, на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть от общей суммы денег, а сумма в размере 21,6 миллиона рублей должна быть возвращена в фонд согласно договору пожертвования. В свою очередь юристы, представляющие интересы несовершеннолетнего Платона Шепелева (сына Жанны — прим. РАПСИ), выступающего также одним из ответчиков, заявляли, что деньги в размере свыше 22 миллионов рублей были обналичены со счетов банка матерью певицы за две недели до смерти Жанны. Именно по этой причине, считают заявители, деньги не могли пойти на ее лечение.
Российская певица ушла из жизни 15 июня 2015 года после длительной болезни.
Жанна Фриске начала музыкальную карьеру в 1996 году с участия в группе «Блестящие», через семь лет она покинула музыкальный коллектив ради сольных выступлений. В апреле 2013 года Жанна родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.
Источник: РАПСИ.