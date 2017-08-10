Бывший главный бухгалтер АНО «7 студия» Нина Масляева, обвиняемая по делу о хищении 200 миллионов рублей, выделенных на развитие искусства, дала показания против режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, следует из материалов, оглашенных на заседании в Мосгорсуде.
Кроме того, стало известно о предъявлении Масялевой нового, более расширенного обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на решение Басманного районного суда о продлении до 19 октября срока содержания под стражей в отношении бывшего главного бухгалтера и бывшего генерального продюсера Алексея Малобродского. В соответствии с решением столичного суда, третий фигуранта дела — бывший директор «7 студии» — Юрий Итин будет находиться под домашним арестом также до середины октября.
Фигурантам дела инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящий момент известно об одном эпизоде мошенничества, по которому проходит Малобродский. Ему вменяют хищение 2,3 миллиона рублей, выделенных на реализацию фестиваля «Платформа». Вину в инкриминируемом преступлении он не признает.
Согласно обвинительному заключению, спектакль «Сон в летнюю ночь», на осуществление которого, в частности, были выделены денежные средства, не был поставлен. Однако, как заявила адвокат обвиняемого Юлия Лахова, в театральных журналах «Медведь» и «Театральный смотритель» имеются статьи и рецензии, подтверждающие факт проведения данного мероприятия в рамках фестиваля «Платформа 2015». По ходатайству защиты копии данных статей были приобщены к материалам дела в ходе заседания по избранию меры пресечения. Также к материалам было приобщено письмо на имя Кирилла Серебренникова от бывшего замминистра культуры Ивана Демидова, в котором он благодарит режиссера за проведение вышеупомянутого фестиваля.
По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством в соответствии с Постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации.
Источник: РАПСИ.