Суд поддержал ритейлера в споре с рекламной группой BBDO
Многолетний судебный спор рекламной группы BBDO и интернет-магазина «Холодильник.ру» о возврате денег за рекламную кампанию дошел до кассационной инстанции, которая впервые приняла сторону ритейлера. Суд обязал входящее в BBDO агентство OMD Media Direction вернуть почти 100 млн руб. Ответчик намерен обжаловать решение в Верховном суде.
Управляющее интернет-магазином бытовой техники «Холодильник.ру» ООО «Эдил-Импорт» добилось возврата от BBDO Russia аванса за рекламную кампанию, процентов, агентского вознаграждения и убытков — всего свыше 95 млн руб., следует из решения арбитражного суда Московского округа. Иск рассматривался с декабря 2013 года, причем до сих пор судебные инстанции признавали правоту ответчиков — входящих в BBDO агентств OMD Media Direction и Code of Trade, а также совладельца «Холодильник.ру» компании «Медиа капитал», принадлежащей супругу главы BBDO Russia Эллы Стюарт Юрию Истомину.
Позиция OMD Media Direction остается неизменной, говорит его представитель: компания исполнила обязательства перед «Эдил-Импорт» надлежащим образом. «Все это ранее установлено судами первой и апелляционной инстанции. В декабре 2016 года арбитражный суд Москвы подтвердил несостоятельность позиции “Холодильник.ру”. ЗАО “ОМД Медиа Дирекшн” считает, что у суда кассационной инстанции не было ни юридических, ни фактических оснований для пересмотра дела и принятия нового судебного акта. Именно поэтому мы намерены его обжаловать в Верховном cуде РФ»,— заключает представитель агентства.
Конфликт основателя «Холодильник.ру» Валерия Ковалева с оппонентами возник четыре года назад. В начале 2013-го стороны анонсировали первую на российском рынке масштабную сделку в формате media for equity: в обмен на миноритарную долю в ритейлере учрежденный за несколько месяцев до сделки инвестфонд «Медиа капитал» должен был организовать размещение его телевизионной и наружной рекламы. За кампанию отвечало OMD Media Direction, которому «Холодильник.ру» перечислил 135 млн руб.
Инвесторы получили 10% «Эдил-Импорт»: 3% отошли UCF Partners Юрия Истомина, 7% — Filtex Trading Ltd неназванного соинвестора. Соинвестор оплатил $10 млн, а господин Истомин предоставил два векселя на сумму $12,5 млн для оплаты рекламы BBDO и селлеру Vi. Vi принимать их в оплату за телерекламу отказался, говорит представитель «Холодильник.ру». Тогда совладельцы ритейлера выплатили BBDO $4,5 млн, или 135 млн руб. из полученных за продажу долей средств. Бюджет кампании за март—октябрь 2013 года составлял 101 млн руб., сказано в материалах суда; за ноябрь—декабрь — 30 млн руб.
Результаты рекламной кампании заказчиков не обрадовали. Истец жаловался, что из первой части бюджета потратили только 31 млн руб., а остальные почти 70 млн руб. к заказчику не вернулись. Из бюджета второй кампании потрачено около 4 млн руб., остальные 26,4 млн руб. взыскиваются по другому иску, уточнил представитель ритейлера. Как установил кассационный суд, OMD Media Direction фактически вышло из игры, передав через другое агентство BBDO, Code of Trade, обязанности и деньги на размещение рекламы «Медиа капиталу» как субагенту. OMD Media Direction «действовало как недобросовестный агент, создав иллюзию легитимной ситуации», сказано в мотивировочной части решения. «Холодильник.ру» не давал согласия на смену подрядчика, и суд признал эти договоры недействительными.
Решение кассации по этому иску имеет значение для второго, более крупного разбирательства, отмечает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. UCF Partners господина Истомина подавала иск к «Эдил-Импорту», обвинив ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требуя компенсацию в 461 млн руб. Суд сначала поддержал это требование, а в апелляции в мае 2017 года постановил взыскать уже 250 млн руб., но недавно дело ушло на пересмотр. «Признание ничтожными сделок между структурами BBDO и “Медиа капиталом” образует основания для пересмотра всех оставшихся в силе судебных актов. Получается, что UCF Partners и “Медиа капитал” по сути должны предъявить иск друг другу»,— заключает омбудсмен.
Источник: Коммерсантъ.