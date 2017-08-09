Модные открытые студии приводят к курьёзам

Модные открытые студии приводят к курьёзам

Телеканал BBC оказался в центре скандала после того, как случайно продемонстрировал в прямом эфире вечернего выпуска новостей эротическую сцену.

В неловкое положение телеканал поставил один из сотрудников новостной службы, который включил на своем компьютере фильм для взрослых, не учтя тот факт, что его монитор попадает в кадр.

В итоге, пока ведущая десятичасовых новостей рассказывала зрителям о победе сборной Англии по крикету, за ее спиной на мониторе обнажалась героиня фильма. По данным газеты Daily Mail, голую грудь в эфире новостного выпуска увидели около 3,8 миллиона телезрителей.

Телеканал в ответ на шквал критики пообещал провести расследование и наказать виновного.

Источник: НТВ.