Телеканал BBC оказался в центре скандала после того, как случайно продемонстрировал в прямом эфире вечернего выпуска новостей эротическую сцену.
В неловкое положение телеканал поставил один из сотрудников новостной службы, который включил на своем компьютере фильм для взрослых, не учтя тот факт, что его монитор попадает в кадр.
В итоге, пока ведущая десятичасовых новостей рассказывала зрителям о победе сборной Англии по крикету, за ее спиной на мониторе обнажалась героиня фильма. По данным газеты Daily Mail, голую грудь в эфире новостного выпуска увидели около 3,8 миллиона телезрителей.
Телеканал в ответ на шквал критики пообещал провести расследование и наказать виновного.
Источник: НТВ.