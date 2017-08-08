В кинотеатрах Симферополя не будут показывать трейлеры фильма Алексея Учителя «Матильда» после предостережения городской прокуратуры, передает ТАСС. В частности, от показа трейлера отказались в Кинотеатре имени Тараса Шевченко и кинозале ТРЦ «Меганом».
Ранее прокуратура города после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской предостерегла кинотеатры от показа трейлера к еще не вышедшему в прокат, но уже нашумевшему фильму.
В свою очередь, адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин отметил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять меры из-за нарушения прав создателей «Матильды».
Основная претензия депутата Поклонской и других неравнодушных в том, что в фильме император Николай II изображен «блудником», а его жена – «ведьмой».
Картина «Матильда» повествует о взаимоотношениях наследника престола и будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Предполагается, что премьера фильма состоится в октябре нынешнего года.
Источник: Телеканал «Звезда».