Мать убитого на Украине журналиста Олеся Бузины намерена пожаловаться в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, не уточняя суть жалобы.
«Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина», — написал он в фейсбуке в понедельник.
Кузьмин не уточнил суть обращения в ЕСПЧ. При этом он отметил, что генеральный прокурор Украины и глава Службы безопасности отказали Бузине в личном приеме.
Экс-заместитель генпрокурора допустил, что украинская власть будет препятствовать рассмотрению жалобы в ЕСПЧ.
«Мы подключим к участию в деле ведущих европейских экспертов по правам человека и лучших европейских юристов, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать», — заявил он.
Как сообщалось, в отношении Кузьмина в мае 2014 открыто уголовное производство из-за незаконного задержания экс-министра МВД Юрия Луценко в 2010 году (по части 1 статьи 371 Уголовного кодекса — заведомо незаконное задержание или незаконный привод). Он объявлен в розыск в июне 2014 года.
Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.
27 июня защитник Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста, заявил, что прокуратура г. Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве Бузины.
Источник: РИА Новости.