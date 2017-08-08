Мосгорсуд изменил постановление Басманного районного суда о выдворении из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза) и назначении ему штрафа в размере 5 тысяч рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
В соответствии с постановлением Мосгорсуда, вступление в силу решения Басманного районного суда приостановлено в связи с разбирательством по делу журналиста в ЕСПЧ. Также Нурматов с данного момента будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан по городу Москве.
Ранее судом первой инстанции Нурматов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в России).
В судебном заседании в понедельник к материалам дела судом были приобщены документы, подтверждающие запросы Нурматова в МВД и отказы ведомства, а также перевод решения ЕСПЧ о запрете экстрадиции.
Нурматов, которому ранее отказали в предоставлении временного убежища в России, был задержан в начале августа рядом с редакцией «НГ». По данным издания, Нурматов и раньше задерживался в РФ по требованию узбекских властей. По данным газеты, мужчина покинул родину несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать.
Источник: РАПСИ.