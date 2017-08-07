Симоновский районный суд Москвы постановил привлечь в качестве третьего лица корреспондента РЕН ТВ Виталия Ханина по иску на 200 тыс рублей Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» к телеканалу о защите деловой репутации, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Поводом для обращения в суд правозащитного центра «Мемориал» послужили опубликованные на сайте телеканала РЕН ТВ видеосюжеты, в которых освещалось награждение победителей XVII Всероссийского конкурса исторических работ «Человек в истории. Россия — XX век», проводимое организацией в конце апреля 2016 года. Авторы репортажей сообщали, что организаторы конкурса внушают школьникам «мысль о том, что фашистские захватчики несли в СССР не разруху и насилие, а европейские ценности».
В ходе судебного заседания в понедельник судом были просмотрены вышеупомянутые видеосюжеты РЕН ТВ, после чего судья постановил привлечь в качестве третьего лица корреспондента Ханина, являющегося одним из авторов вышеупомянутых материалов.
Как сообщается на официальном сайте «Мемориала», участники церемонии подверглись нападкам собравшихся у входа хулиганов, которые выкрикивали оскорбления в их адрес. Также некоторым людям они плеснули в лицо едкую жидкость, нескольких — облили зеленкой, в частности, писательницу Людмилу Улицкую.
Позднее «Мемориал» пытался решить данный вопрос в досудебном порядке, обратившись в Общественную коллегию по жалобам на прессу, однако телеканал проигнорировал процесс в Коллегии. После этого представители правозащитного центра обратились в суд с иском, в котором требуют признать не соответствующими действительности репортажи РЕН ТВ, обязать телеканал удалить данные материалы с сайта и выплатить 200 тысяч рублей компенсации.
Следующее заседание назначено на 30 августа.
Евгения Соколова.
Источник: РАПСИ.