В ходе программы «Моя улица» по благоустройству городских улиц Москвы ведутся масштабные археологические раскопки. Столичные археологи нашли редкие артефакты на Биржевой площади. Среди них предметы быта горожан XII-XVIII веков, серия усадеб XIV-XV веков, части фундамента Благовещенской церкви 1566 года постройки.
Вместе с тем, культурная общественность волнуется: что будет после завершения времени, отведённого для раскопок? Закопают снова или оставят для доступа всеми желающими, как например, в Риме?
Особый резонанс в facebook набрала запись Вадима Гасанова. Цитируем [оригинальные орфография и пунктуация сохранены]:
«Друзья, у кого связи в СМИ, кто работает в СМИ, у кого связи в верхах в АП и прочих местах. Нужна срочная помощь.
Все уже знают, что на пересечении Ильинки с Богоявленским переулком почти на Биржевой площади археологи нашли усадьбу 13 века, есть об этом в прессе, я постил в ФБ, в том же ФБ у Столичного археологического бюро есть информация. Сейчас археологи плавно перешли в конец 16- начало 17 века — почти на том же месте, тоже усадьба, погибла, скорее всего в Смутное время или во время пожара 1652, кажется, года. Полно находок, интереснейших. Для Москвы обе усадьбы — редкость редчайшая, учитывая застройку центра. Но вообще все это ждет гибель. Повторяю — не консервация, а гибель. Вообще археологи должны были свернуть работы сегодня. Понимаете? Сегодня. 26 июля. Они и половину не раскопали. В нормальных столицах при нормальных мэрах такие участки или консервируют или же накрывают стеклянным потолком и делают туристическим объектом. В нашем случае не так. Археологи должны закончить как можно скорее. Никого ничего не волнует. На этом месте должен быть фонтан и точка. Проект есть, бабло выделено, пора осваивать. Никого не волнует, что найдены уникальнейшие исторические объекты. И тем более, что они будут уничтожены.
В Риме или даже в презираемой многими Варшаве мэрия за такое вылетела б в полном составе сразу. У нас же свой путь. У нас теперича история начинается с Николая Второго, как я понимаю.
Друзья, я знаю, что вероятность спасения почти нулевая. Но это же блин наш город, наша история. Нельзя же все убивать. Поэтому еще раз. У кого есть связи, друзья везде где только можно. Распространите инфу, сообщите влиятельным знакомым если есть. Пусть об этом пишут и снимают. Это надо спасти и сохранить.»