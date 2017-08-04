Помню, как в начале нулевых меня впервые занесло на вечерний показ на Moscow Fashion Week. Это был первый в моей жизни шанс хоть одним глазом заглянуть в ту иную жизнь, о которой раньше я читала только в глянцевых журналах. Высокие цены на нефть и стабильный курс рубля породили великий и ужасный гламур нулевых с брызгами «Вдовы Клико», непременными бриллиантами Graff в ушах, лимузинами, легендарными кубами «Зима» и «Лето», ресторанами в Жуковке, любыми капризами за ваши деньги и так далее. Это был ослепительный мир девушек, которых подписывали «светская львица» или «дизайнер», и мужчин, уже сменивших малиновые пиджаки на «Бриони».
Этот мир шествовал в первые ряды на показе мимо меня. Мир был представлен целой ротой совершенно одинаковых девушек: блондинка, высокий конский хвост, черные брюки-шаровары и, конечно же, «лубутены». Все эти райские птицы отечественного гламура косплеили, разумеется, один образ — Ксении Собчак, некоронованной королевы тех лет.
Собчак была буквально везде. Самые гламурные клубы — конечно же, там Собчак. Фотографии с самыми известными людьми — конечно же, Собчак. А вы уже читали, что вытворила Собчак на последней вечеринке? Собчак танцует на барной стойке, Собчак появилась в прозрачном платье, Собчак показала белье, Собчак подцепила очередного олигарха и щеголяет изумрудами стоимостью годового бюджета небольшого города. И все это — под непременное звуковое сопровождение: «Я — Ксения Собчак».
Дочь экс-мэра Санкт-Петербурга, который в 90-е дал возможность самореализоваться бывшему офицеру КГБ Владимиру Путину, блестяще капитализировала свой родовой бренд. Она превратилась в шоу-диву номер один эпохи нефти, гламура и отката. Потом она даст десятки и сотни интервью, объясняя, что ни имя отца, ни мама-сенатор не имеют к ее благосостоянию и карьере на телевидении ни малейшего отношения, но — она Ксения Собчак, и она сумела этим воспользоваться.
Спустя всего несколько лет тренд сменится. Еще вечером в день выборов, 4 декабря 2011 года, в здании ЦИК она будет давать комментарии гостелеканалам о том, как ходила голосовать и как это важно. А меньше месяца спустя в скромном пуховике и роговых очках станет одним из хедлайнеров нового модного тренда — протестных митингов. Пенные вечеринки и «Дом-2» сменят умные лекции и работа на телеканале «Дождь». «Дождь» и лекции — это модно.
Спустя шесть лет Собчак фактически уйдет из политики и будет писать колонки о том, что меньшинство должно подчиниться большинству, выйдет замуж за прекрасного актера Максима Виторгана и продолжит пинать «нищебродов», которые живут на Патриарших, потому что уж Собчак-то знает, где живут по-настоящему модные и богатые люди.
И вот в 2017 году у непобедимой королевы любой модной тенденции наконец появилась достойная смена.
Это большое счастье — иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям. И я благодарна судьбе за то, что такая возможность у меня появилась. Благодаря обращениям людей через инстаграм, я узнала о том, что ООО «судоремонтный завод Южный Севастополь», расположенный в третьем по счёту городе федерального значения Севастополь, испытывает серьёзные трудности. Вчера утром мы отправились в 22ю республику РФ, Крым. Сразу по прилету, была организована рабочая встреча с руководством и сотрудниками предприятия. ООО Судоремонтный завод «Южный Севастополь» является одним из крупнейших предприятий по ремонту, модернизации и переоборудованию судов всех типов и классов. На проведённой встрече, обсуждались проблемы кадровых вопросов, в частности, необходимость привлечения молодых специалистов, и популяризации этих профессий среди молодёжи. Также поднимался вопрос необходимости модернизации отрасли в целом. Я впечатлена разнообразием природы, красотой души людей, болеющих за своё дело и любящих свою землю и уникальностью географического расположения региона, со всеми вытекающими отсюда потенциальными возможностями.
Внимание к семье пресс-секретаря президента, элегантного и невозмутимого Дмитрия Пескова, наверное, началось с интервью его бывшей супруги, Екатерины, светскому журналу Tatler. Из этого интервью мы узнали, что их дочь Елизавета учится не в России, а во Франции, куда уехала и ее мать после того, как семейное счастье «поскользнулось на олимпийском льду». Тема детей чиновников, проживающих за рубежом, вызывает неизменное раздражение общественности, и вскоре журналисты отыскали Instagram самой Елизаветы и взяли у нее первые интервью. Впечатление юная девушка оставила самое положительное: да, живет во Франции, потому что в России жить хорошо, только если у тебя очень богатая семья. Несмотря на работу отца, считает правильным говорить о том, что в России не все хорошо. Критикует российскую систему образования, на каникулах собирается скромно работать во Франции, а не прожигать состояние в России в компании испорченных отпрысков нашей элиты.
Так Елизавета Пескова безошибочно поймала модный тренд. Имя отца, как и в случае Ксении Собчак, дало ей первоначальную капитализацию, которой она умело распорядилась. Далее — десятки тысяч подписчиков в Instagram, десятки интервью обо всем на свете — от фитнеса до той же системы образования. Елизавета Пескова в Каннах, Елизавета Пескова на балу дебютанток Tatler. И потом — Елизавета Пескова в Чечне танцует лезгинку с Рамзаном Кадыровым. Елизавета Пескова в 19 лет вошла в Общественный совет ассоциации по развитию бизнес-патриотизма. Елизавета Пескова в платье от дочери Кадырова едет спасать судостроительный (или, как она его назвала, судопроизводительный) завод в Крыму.
«Главное — это продвигать среди молодежи идею, что работать на судопроизводительном заводе не стыдно, надо заниматься пиаром», — запинаясь, говорит юная студентка в длинном платье на камеру. Солидные взрослые мужчины не перебивают и не улыбаются. Потому что Елизавета Пескова — это модно. Елизавета Пескова — это селебрити, с которой нельзя ссориться и любому слову которой надо подобострастно внимать.
Если когда-нибудь исследователям станет интересно, что было модно в нулевые годы, достаточно будет взять подшивку журнала Tatler и просмотреть публикации, фигурантом которых являлась Ксения Собчак. Вечеринки в модных клубах, показы гламурных светских львиц, на деньги мужей перековавшихся в дизайнеры (например, той же Ульяны Сергиенко), наркотики, шампанское, «блондинка в шоколаде». Представление о модных трендах России 10-х можно получить, изучив Instagram Елизаветы Песковой. Жить в Европе, критиковать Россию за отдельные недостатки, хвалить Собянина за урбанизм, который не принимает только московское быдло, ездить в Чечню и дружить с Рамзаном Кадыровым, состоять в бесмысленных, но патриотичных организациях и в шелковом платье призывать ровесников идти работать на заводы. Елизавета Пескова становится новой королевой модных трендов, а модные тренды сейчас таковы.
Впрочем, кто знает? Представим какой-нибудь 2021 год. Митинг «Путина в отставку», на который собрался весь свет и цвет. В моде левацкие лозунги: «Долой капиталистов!», «Олигархов на нары». Норковые шубы спрятаны, светские львицы в простых пуховиках стоят плечом к плечу с угнетенными. Вечером будет благотворительный аукцион в помощь голодающим шахтерам из Кемеровской области.
На сцену на проспекте Сахарова поднимается хрупкая девушка в футболке с принтом Че Гевары.
«Я — Елизавета Пескова, и мне есть, что терять», — говорит девушка в микрофон.
Толпа взрывается от восторга, приветствуя нового колумниста модного левацкого телеканала «Жара».
Екатерина Винокурова
Источник: Znak.com