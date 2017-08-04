Симоновский районный суд города Москвы назначил оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному 300 тысяч рублей штрафа за повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, а именно «агитационного субботника», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Таким образом, суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил организации публичных мероприятий). По этой же статье были оштрафованы оппозиционеры Леонид Волков и Николай Ляскин на 300 и 250 тысяч рублей соответственно.
Ранее Навальный неоднократно привлекался к административной от
ветственности за нарушение порядка за организацию несогласованной акции 26 марта в Москве и сопротивление полиции в ходе мероприятия, нарушение установленного порядка либо организации проведения митинга 12 июня.
Братья Алексей и Олег Навальный были осуждены на 3,5 года за хищение свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании»: Олег приговорен к реальному сроку, Алексей — к условному. Срок наказания младшего Навального истекает 30 июня 2018 года. Кроме того, Навальный признан виновным в растрате 16 миллионов рублей у компании «Кировлес» и приговорен к 5 годам колонии условно.
Источник: РАПСИ.