Гости фестиваля «Жара», который проходил в Баку с 27 по 31 июля, продолжают шокировать пользователей сети. Еще недавно в центре внимания был солист группы Rammstein, который пошутил о том, что его взяли в заложники. Теперь шутки обрушились на Лолиту Милявскую, которая выступила на сцене в прозрачном облегающем боди.
Наряд Лолиты напомнил многим костюм Дженифер Лопес или Бейонсе. Правда, из-за комплекции российской певицы это смотрелось не так сексуально. Милявская не растерялась и заявила, что хотела бы остаться «единственной толстой бабой на нашей эстраде».
Дальше все пошли сравнивать Лолиту с персонажами мультфильмов и фильмов. Не обошлось и без острых шуточек в твиттере.
Источник: Memepedia.ru