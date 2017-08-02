Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался насчет вреда рекламы безалкогольного пива в России.
«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления алкогольного пива соответствующих марок», — цитирует его ТАСС. Оба продукта чаще всего производятся под одним брендом, пояснил представитель РПЦ.
Легойда предлагает вернуться к ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое, по его мнению, вызывает ассоциации с пенным напитком с «градусами». В качестве альтернативы он предложил производить безалкогольные напитки под другими брендами.
«Как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически, — подчеркнул священнослужитель. — Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие «алкогольного прошлого» и не сходные до степени смешения с обычным пивом».
В настоящее время на отечественном телевидении разрешена реклама только безалкогольного пива. Вместе с тем в России в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу, и среди спонсоров грядущего мундиаля немало производителей пива, которые будут рекламировать себя на стадионах и на ТВ.
Источник: Newsru.com