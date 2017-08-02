Корреспондент «Новой газеты» Худоберди Нурматов, писавший под псевдонимом Али Феруз, пытался накануне в Басманном суде Москвы перед оглашением приговора о его выдворении в Узбекистан вскрыть ручкой вены на руке, сообщает ТАСС.
Адвокат Нурматова Филипп Шишов рассказал, что после оглашения решения Нурматов и второй адвокат остались ждать постановления суда о выдворении. «Затем наш подзащитный хотел расправиться с собой при помощи ручки», — сказал адвокат, не уточняя подробностей.
Источник агентства уточнил, что Нурматов попытался вскрыть себе вены обычной ручкой, но судебные приставы пресекли его действия.
Второй адвокат журналиста, Даниил Хаймович предположил, что таким образом его подзащитный пытался избежать нахождения в Центре временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится, и попасть в больницу.
«Это связано с тем, что он боится находиться в том помещении, куда его отправили до выдворения. Я предполагаю, что таким образом он хотел попасть в медицинское учреждение, где будет чувствовать себя в безопасности», — сказал Хаймович.
Как сообщает «Новая газета», судья Басманного суда Артур Карпов принял решение о принудительном выдворении журналиста в Узбекистан и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение режима пребывания в России.
Журналиста взяли под стражу в зале судебного заседания и повезли в тюрьму для высылаемых иностранцев. Феруз может обжаловать решение суда в течение десяти дней.
Судья принял решение о выдворении, выслушав рассказ о пытках журналиста в Узбекистане
На процессе журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко выступила в качестве свидетеля по делу, рассказав о пытках, которым подвергся Феруз в Узбекистане.
Сотрудники МВД попросили суд приобщить к делу справку о том, что после отказа в предоставлении убежища Феруз не обращался в московский ФМС. Кроме этого, они заявили, что «данный гражданин находится без документов, уклоняется от выезда». По их мнению, журналист с 2011 года находится в стране незаконно.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции также сообщает, что Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012-го — без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 года Нурматов работает в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность.
На вопрос судьи, почему журналист только в 2014 году обратился за статусом, он пояснил, что в 2012 году потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.
Нурматов заявил суду, что не признает вину. «Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.
Журналист отметил, что находится на территории России легально, и попросил учесть, что все его родственники — сестра, мать и брат — являются гражданами России.
Он сообщил суду, что учился в российской школе, уехал в Узбекистан, получил гражданство, но вскоре вернулся в Россию, где продолжил обучение в университете. «В 2008 году покинул Узбекистан окончательно и возвращаться туда не намереваюсь», — заявил журналист.
Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов указывал, что Худоберди Нурматов родился в России, его мать проживает в России, в Алтайском крае, поэтому выдача его другому государству по закону невозможна.
Несмотря на это, суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ»).
В деле Нурматова пообещал разобраться Союз журналистов Москвы
Союз журналистов Москвы (СЖМ) решил разобраться в ситуации, заявил глава союза Павел Гусев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Прежде всего мы смотрим, какие официальные документы опубликованы или сделаны, затем мы беседуем и обсуждаем это с руководителем того или иного СМИ. А дальше мы обращаемся в соответствующие структуры и делаем при этом заявление, которое мы рассылаем, и оно имеет существенное назначение для тех или иных структур, они видят, что Союз обратил на это внимание, и мы занимаемся», — отметил Гусев.
Журналисты «Новой газеты», в свою очередь, выразили надежду, что российские власти не станут выдворять Нурматова в Узбекистан, где его ожидает тюрьма.
«Мы уверены, что наша страна примет верное решение, и Али Феруз, он же Нурматов, как уже всем известно, сам выберет страну, в которую он уедет, покинув Россию, а не сгинет в тюрьме. Никаких оснований сдавать его в эту тюрьму, депортировать его нет», — заявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Нурматов был задержан в марте, а ранее его задерживали в РФ по требованию узбекских властей. Он утверждал, что уехал из Узбекистана восемь лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его склонить к сотрудничеству.
Источник: Newsru.com