О нападении на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире во время рассказа о праздновании Дня ВДВ в парке Горького уже знает без преувеличения вся страна — фрагмент с этим вопиющим инцидентом разлетелся по Интернету в считаные минуты.
Конечно, среди журналистов бытует мнение, что работать 2 августа, да еще в Парке Горького, не только почетно, но и немного рискованно. Впрочем, этот День ВДВ начинался вполне себе мирно. Десантники прогуливались с флагами, тельняшки, береты… Ближе к полудню празднующие традиционно собрались у фонтана. И тут в кадре появился нетрезвый мужчина, стал нецензурно выражаться, а потом ударил корреспондента и скрылся.
Десантники, которые стали свидетелями инцидента, удивленно переспросили: что это было?
Первая мысль — звонить в полицию. Ведь агрессор и скрыться может. Но далеко уйти ему не удалось. Спустя считаные минуты мужчину задержали бойцы Росгвардии.
Александр Кудрявцев, начальник группы взаимодействия со СМИ Росгвардии: «На поиски злоумышленника были незамедлительно направлены наряды войск национальной гвардии. В кратчайшие сроки сотрудники ОМОН Росгвардии задержали нападавшего. Пострадавшему корреспонденту на месте была оказана первая медицинская помощь».
Оказалось, что зовут нападавшего Александр Орлов, и он никогда не служил в ВДВ. К тому же и надпись «Оплот» на его футболке (так называется общественная организация Донбасса) не означает, что Орлов состоит в сообществе. На странице «Оплота» сегодня заявили: этот человек не из нашего объединения.
Орлов был доставлен в полицейский участок. Против него возбудили уголовное дело. Кстати, по дороге в отдел и после, за решеткой, он не переставал нецензурно выражаться. Правда, уже через некоторое время перед телекамерами решил покаяться.
Александр Орлов, задержанный: «Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все».
Ну трудно определить, судя по этой записи, в каком состоянии сейчас прибывает Орлов. Между тем его личностью и поступком заинтересовались не только в полиции, но и в столичной прокуратуре.
Татьяна Максименко, старший прокурор пресс-службы прокуратуры: «Прокуратура поручила организовать доследственную проверку в связи с нападением на журналиста в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Замоскворецкий межрайонный прокурор города Москвы поручил отделу внутренних дел по району Якиманка провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании НТВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького».
Судя по снимкам на странице Орлова в соцсетях, он предпочитает проводить время, ввязываясь в приключения. Орлов демонстрирует не только оружие, но и свое лицо, пострадавшее в драке. Между прочим, такое поведение, как считают специалисты, может сигнализировать о некоторых проблемах.
К слову, оплошал Орлов дважды. Не только на всю страну выставил себя не в лучшем свете, но и десантникам праздник подпортил. И это, кстати, еще повезло Орлову, что первыми его Росгвардейцы задержали. Голубые береты, узнав о ЧП, уже было дело засобирались провести захват самостоятельно, отмечает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Источник: НТВ.