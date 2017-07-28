7 июля 2017 года Генеральным директором ФГУП «Почта России» назначен Николай Подгузов. Согласно сообщению Минкомсвязи, «сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта Почта Банка, а также по подготовке к акционированию». Аналогичные задачи ставились и перед прежним Гендиректором Дмитрием Страшновым. Выполняя их, он допустил ряд нарушений и злоупотреблений, получивших должную оценку Прокуратуры и Следственного комитета. По поводу одного из них (связанного с зарплатой директора) было даже возбуждено уголовное дело. И теперь, по информации СМИ, Минсвязь опасается назначить новому директору размер заработной платы без согласования Минтруда.
Под занавес своей почтовой карьеры Страшнов едва не довел «Почту» до нового коллапса. Увеличив всеми правдами и неправдами поток клиентов в отделениях, почтовый оператор под его руководством оказался не в состоянии нормально их обслужить. Пришлось даже создавать «летучие бригады», направляемые в отделения связи, где отношения между сотрудниками и клиентами близки к конфликтным. К сожалению, такой бригады не оказалось в гатчинском отделении, сотрудник которого пообещал «зарезать как барана» слишком настойчивого клиента.
Страшнов отказался решать главную проблему «Почты», связанную с низким качеством обслуживания. Ему оказалось гораздо интереснее заниматься «Почта Банком» и акционированием, чем разбираться с причинами несвоевременной доставки писем и подписных изданий. При этом, он не забывал требовать от подчиненных увеличения прибыли на традиционных направлениях услуг. А те быстро сообразили, что единственный способ увеличить доход, ничего не меняя, состоит в создании для потребителя условий, когда проще купить, чем объяснить, как не хочется этого делать…«Почта» – уникальное предприятие: с одной стороны коммерческое, а с другой – государственное. Всегда можно сослаться на «высший государственный интерес». И понеслась «почтовая птица-тройка» в сторону монополизации всего и вся…
Простой пример. В 2014 году «Почта России» в 3 раза поднимает тарифы на доставку подписки. Тиражи тут же падают в два раза. Издатели поднимают шум. Но Почта оправдывается ссылками на убытки и государственный интерес. Почуяв запах денег, почтовые менеджеры решают заодно монополизировать рынок сбора заказов на подписку. Для этого «Почта России» начинает выпускать собственный подписной каталог. И так сильно торопится, что «забывает» при этом соблюдать действующее законодательство.
С начала 2017 года вступил в силу Федеральный закон 44-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц». Суть закона в применении к «почтовой истории» проста – любая услуга, товар или работа должны закупаться «Почтой России» на тендерной основе.
Но, увы, Дмитрию Страшнову не приходит в голову создать контрактную службу во главе с контрактным управляющим, как то и положено по закону. Улика, доказывающие факт нарушения «Почтой России» указанного закона, находятся в каждом почтовом отделении. Это — почтовый подписной каталог. Быть его там не должно, потому что «Почта России» не провела закупку услуг по его изготовлению в соответствии с 44-ФЗ. При этом, только на его изготовление, как следует из открытых источников, ФГУП «Почта России» тратит в год порядка 30 000 000 рублей. Кроме того, каталог этот еще нужно доставить до отделений почтовой связи. И это весьма приличные затраты. И на каждом этапе «Почта» должна проводить тендеры, тендеры и еще раз тендеры.
Назначение Страшнову зарплат и премий «числом поболее» — далеко не единственное нарушение закона в период его почтовой одиссеи. Пример издания подписного каталога минуя тендеры и другие установленные законом процедуры доказывает, что летопись его почтовой карьеры еще не написана.
Александр Нестеров.
Источник: Cont.ws