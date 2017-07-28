Компания-издатель MailOnline выплатит Мадонне компенсацию за то, что ресурс опубликовал данные о девочках-близнецах из Малави, которых Мадонна собиралась удочерить. Певица сочла, что эта публикация подвергла опасности их жизнь
Британская издательская компания DMG, ранее известная как Associated Newspapers, выплатит американской поп-певице Мадонне и двум ее приемным дочерям компенсацию за вторжение в личную жизнь. Об этом в сообщает Би-би-си. Сумма компенсации не разглашается.
Мадонна подала иск в Высокий суд Лондона, заявив, что публикация на сайте MailOnline (принадлежит DMG) причинила ей «значительные личные страдания», так как сделала публичной конфиденциальную информацию о девочках-близнецах из Малави до того, как она получила разрешение их удочерить. В статье были приведены личные данные четырехлетних Стеллы и Эстер, включая их имена, возраст и расу.
По словам адвоката певицы Дженни Афии, Мадонна широко известна как состоятельный человек, и репортеры должны были понимать, что публикация информации о потенциальном усыновлении до того, как оно состоялось, могло угрожать безопасности девочек. Суд принял решение в пользу Мадонны.
Средства, полученные Мадонной в качестве компенсации морального ущерба, будут направлены Институту детской хирургии в Малави.
Высокий суд Малави разрешил Мадонне усыновить двоих детей из этой африканской страны в феврале текущего года. К этому моменту у певицы уже были двое собственных детей — дочь Лурдес от фитнес-тренера Карлоса Леона и сын Рокко от брака с режиссером Гаем Ричи.
Кроме того, в 2006 году Мадонна усыновила в Малави мальчика по имени Давид, а в 2009 года — девочку по имени Мерси.
Мадонна часто бывает в этой африканской стране — она создала там благотворительный фонд для помощи детям-сиротам, а месяц назад открыла в Малави детскую больницу.
Наталья Демченко
Источник: РБК.