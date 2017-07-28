ООО «Бизнес Медия Холдинг» выиграло суд против Ильи Варламова на 580 тысяч рублей
11-й Арбитражный апелляционный суд 25 июля вынес решение оставить без изменения решение Арбитражного суда РТ в части взыскания с ООО «Бизнес Медия Холдинг» в пользу топ-блогера Ильи Варламова компенсации в 580 тыс. рублей. Напомним, что татарстанский суд в сентяб
ре прошлого года встал на сторону «Бизнес Online» и постановил в иске блогеру отказать.
Ранее 11-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда РТ, тем самым признав нарушения «Бизнес Online» авторских прав блогера. Позже Суд по интеллектуальным правам отменил постановление 11-го Арбитражного апелляционного суда в части взыскания с «Бизнес Медия Холдинг» в пользу Ильи Варламова 580 тыс. рублей компенсации за незаконное использование фотографий истца. Таким образом, дело в этой части было направлено на повторное рассмотрение.
В остальной части иска СИП постановил оставить решение без изменений. Однако издание подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Можно предположить, что ответчик намерен обжаловать и остальную часть постановления, согласно которой они должны выплатить Илье Варламову 70 тыс. рублей за незаконное использование обрезанных фотографий.
Источник: «Реальное время».