Журналист РБК Илья Рождественский объявил об уходе из РБК. Как пишет Рождественский в своем Facebook, причиной стал отказ редакции опубликовать материал о «секретной тюрьме» ФСБ.
По словам Рождественского, он предложил руководству шесть вариантов материала, но ему ответили, что это «не формат» и «попытка оправдать подозреваемых в терроризме», которые рассказали о пытках. Редакция согласовала лишь материал в формате новостной заметкию.
В итоге материал вышел в издании Republic 24 июля. В нем пятеро фигурантов уголовных дел о терроризме и убийстве рассказывают, как их до официального задержания пытали в «секретной тюрьме» в Подмосковье.
Рождественский покинет РБК после выхода из отпуска 4 августа.
В июле медиахолдинг РБК опроверг сообщения о массовых увольнениях. Пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев заявил, что некоторые сотрудники уходят в длительный отпуск.
Источник: Реальное время.