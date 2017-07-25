РБК отказалось публиковать полную версию расследования журналиста Ильи Рождественского о «тайной тюрьме» ФСБ из-за того, что «не занимается перепечаткой чьих-то жалоб в полном объеме». Об этом написала в фейсбуке соруководитель РБК Елизавета Голикова.
По ее словам, «мы работаем с фактурой», РБК «не видит оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов».
«Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст», – уточнила Голикова.
Как писал Илья Рождественский, редакторы РБК обвинили его в «попытке оправдать подозреваемых в терроризме». «Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?» – процитировал он комментарий к своему тексту. Журналисту предложили ограничиться новостной заметкой объемом до 6 тысяч знаков.
Расследование в итоге опубликовал Republic, а Рождественский уволился из РБК.
В материале рассказывается о тюрьме, которую используют предположительно сотрудники ФСБ для пыток подозреваемых в терроризме. Существование такой тюрьмы подтвердили два собеседника Рождественского.
Всего о пытках заявили пятеро, в том числе братья Азимовы, которых подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. По их словам, в тюрьме их пытали электричеством, водой, угрожали изнасилованием и убийством. Итогом пыток стали признания в преступлениях.
Неизвестно, кто именно участвовал в пытках. Некоторые из допрашивающих представлялись сотрудниками ФСБ в отставке, другие рассказывали о своей работе в разведке или в организации «Белая стрела».
В тюрьме они находились несколько дней, после чего сотрудники ФСБ инсценировали их задержание на камеру. Жалобу на пытки Юсупа Темерханова, осужденного за убийство полковника Юрия Буданова, проверяли в Следственном коммитете. Там, однако, сочли, что его никто не избивал и не похищал.
Источник: Реальное время