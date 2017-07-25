Арбитражный суд Москвы отклонил исковые требования строительного холдинга «Титан-2» к медиахолдингу РБК, сообщили RNS в пресс-службе медиахолдинга. «Титан-2» подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за рейтинга «50 самых быстрорастущих компаний», опубликованного в конце 2016 года в журнале РБК. В рейтинге сообщалось, что одним из совладельцев «Титан-2» является Вадим Рябов, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В компании заявляли, что эта информация не соответствует действительности.
«Суд отказал компании «Титан-2» в иске против РБК», — сообщили RNS в пресс-службе РБК.
Представитель «Титан-2» пояснил RNS, что суд отклонил исковые требования компании потому, что в одном из последующих номеров журнала редакция опубликовала правки к спорному рейтингу, которые суд счел опровержением.
«Опровержение размещено не тем шрифтом и не в том месте, как этого требует Закон РФ о СМИ, — заявил RNS представитель «Титан-2». — Журнал РБК опубликовал опровержение без использования заголовка «Опровержение» и в разделе журнала «Реквизиты», однако должен был опубликовать опровержение в рубрике «Тема номера»», — сообщили RNS в пресс-службе «Титан-2».
Ранее в пресс-службе РБК RNS заявляли, что в спорном рейтинге РБК ссылался на данные журнала Forbes, а потому, в соответствии с законом «О СМИ», не несет ответственности за эту информацию.
Источник: Rambler.ru