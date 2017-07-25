В Лос-Анджелесе продаются за 51 млн долларов два особняка семьи погибшего экс-министра печати РФ и главы «Газпром-Медиа» Михаила Лесина
В Лос-Анджелесе, в районе Брентвуд, выставлен на продажу особняк, принадлежащий компании, связанной с погибшим в Вашингтоне в 2015 году бывшим министром печати РФ и экс-главой «Газпром-Медиа» Михаилом Лесиным.
Французский особняк в средиземноморском стиле площадью около 980 кв. метров, купленный за 9 млн долларов в 2012 году компанией Dastel Holdings, зарегистрированной на сына Лесина Антона, поступил в продажу на прошлой неделе за 23 млн долларов, сообщает The Real Deal.
В поместье в Брентвуде насчитывается семь спален и 11 ванных комнат. Есть винный погреб, большие кладовые, сауна с паровой, лифт, огромная столовая, подземный гараж и многое другое.
Компания Dastel также продает и особняк в Беверли-Хиллз площадью около 1200 кв. метров, запрашивая за него 28 млн долларов. Этот дом расположен в Беверли-Парк, фешенебельном поселке с круглосуточной охраной, где, по данным газеты The Los Angeles Times, живут актер Сэмюэль Л. Джексон и легенда баскетбола Мэджик Джонсон. Интересно, что адрес этого дома и юридический адрес компании Dastel, владеющей им, совпадают.
При жизни Михаил Лесин всячески отрицал наличие у него недвижимости в США, куда он перевез свою семью к 2009 году, будучи освобожденным от должности советника президента РФ за излишнюю активность в бизнесе, спровоцировавшей конфликт интересов. Лесин утверждал, что это не его дома и особняки, а его детей — Антона и Екатерины, которые «устраивали свою жизнь сами, брали под эти сделки кредиты».
Тело бывшего руководителя «Газпром-Медиа» Михаила Лесина было обнаружено 5 ноября в отеле Вашингтона. Экс-министра похоронили в Лос-Анджелесе. В марте текущего года полиция и управление главного судмедэксперта Вашингтона объявили, что Лесин умер от тупых травм головы. При этом источник The New York Times сообщил, что травмы бывший министр мог получить до возвращения в отель Dupont Circle Hotel в Вашингтоне, где позже был найден мертвым.
Расследование смерти Лесина завершилось в США в октябре 2016 года. Как заявила прокуратура Вашингтона, «в результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с «неопределенной» на «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление. Расследование закрыто».
57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле в последний раз около 10:48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя. Следствие пришло к выводу, что он получил вызвавшие смерть травмы в тот момент, когда находился в номере один. Прокуратура заключила, что травмы были им получены в результате падений при острой алкогольной интоксикации.
В прессе ранее обсуждались иные версии смерти Лесина. Были предположения о том, что экс-министр мог приехать в Вашингтон, чтобы заключить сделку с властями США. Известно, что он находился под пристальным вниманием американского Федерального бюро расследований. В июле 2014 года сенатор-республиканец Роджер Уикер обратился в ФБР с просьбой проверить, не нарушил ли российский медиаменеджер законодательство о коррупции и отмывании денег. Уикер оценивал недвижимость экс-министра печати РФ в США в 28 млн долларов и отмечал, что бывший глава «Газпром-Медиа» перевез в Америку свою семью. «То, что российский госслужащий смог накопить значительные средства, требуемые на приобретение и содержание этого имущества в Европе и США, вызывает серьезные вопросы», — писал сенатор в запросе.
СМИ также указывали, что бюро могло заинтересовать не происхождение десятков миллионов долларов Лесина, а его связи с Кремлем и Юрием Ковальчуком, главой банка «Россия», которого американская The Wall Street Journal называла не только другом президента России Владимира Путина, но и его «кошельком».
В этом случае наиболее логичными представлялись две версии произошедшего: либо бывшего министра печати РФ убили враги, чтобы заткнуть ему рот, либо его смерть была инсценирована в рамках программы защиты свидетелей.
Лесин возглавлял Министерство печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций России с 1999-го по 2004 год. По его инициативе в 2005 году был создан государственный телеканал Russia Today. Он также являлся основателем компании «Видео Интернешнл». Затем до 2009 года работал в качестве советника президента по вопросам СМИ. С осени 2013-го до декабря 2014 года Лесин возглавлял холдинг «Газпром-Медиа».
Источник: Newsru.com