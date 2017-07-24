Сотрудники почтовой безопасности УФПС Ростовской области начали внутреннее расследование по факту недоставки почтовых посылок, сообщается в официальном Twitter «Почты России».
Напомним, что накануне ростовчанин Антон Куренков опубликовал на «YouTube» видеозапись «Как «Почта России» грабит людей». На ней он рассказывает и показывает, как, будучи на рыбалке, обнаружил в камышах свалку из разграбленных кем-то посылок «Почты России».
Произошедшее вызвало небывалый ажиотаж среди клиентов «Почты России»: мужчина зачитывал на видео имена тех адресатов, кому их посылки так и не дойдут. Ими оказались жители самых разных городов Ростовской области.
Антон Куренков попросил рассмотреть его видеообращение как заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру РФ для проведения проверки по факту кражи в крупных размерах. А после сообщил, что его обращение было зарегистрировано в прокуратуре Железнодорожного района Ростова.
«Cвязался с руководителем службы безопасности Ростовского филиала ПР, рассказал о том, где лежат оболочки, они выехали на место с сотрудниками полиции. Что не говори, а с претензиями такого рода работают очень оперативно, за что им большое спасибо!», прокомментировал он реакцию «Почты России».
«Обнаруженные оболочки отправлений доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Сотрудники, совершившие правонарушение, будут уволены. В случае, если вина в совершении хищения будет доказана, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», сообщается в официальном заявлении «Почты России» в Twitter.
Источник: DonNews.