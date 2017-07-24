ВКонтакте всё чаще становится жертвой суда

ВКонтакте всё чаще становится жертвой суда

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признало социальную сеть «ВКонтакте» нарушителем законом «О рекламе», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

«По итогам рассмотрения административного дела социальная сеть «ВКонтакте» была признана нарушителем, ей выдано предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе», — сообщили в пресс-службе УФАС Москвы.

В ведомстве уточнили, что решение об административной ответственности для социальной сети будет вынесено позднее.

Ранее столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило в отношении социальной сети «ВКонтакте» административное дело по признакам нарушения закона о рекламе. В действиях социальной сети «ВКонтакте» ведомство усмотрело нарушения закона «О рекламе» в части распространения рекламы, содержащей некорректные сравнения рекламируемого товара, а также не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара.

Уточнялось, что рекламный материал содержал фразу «самый авторитетный юрист России», что, по мнению московского УФАС, формирует у потребителя представление о том, что оказывающий юридические услуги специалист обладает наибольшим влиянием и признанием в России, чем все другие юристы. При этом в рекламе отсутствует указание на наличие у рекламодателя наград, благодарностей, на процент выигранных дел, рейтинги и другие критерии сравнения, которые могли бы подтвердить спорное утверждение, отметили в ведомстве.

Источник: АГН «Москва»