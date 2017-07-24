Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признало социальную сеть «ВКонтакте» нарушителем законом «О рекламе», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«По итогам рассмотрения административного дела социальная сеть «ВКонтакте» была признана нарушителем, ей выдано предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе», — сообщили в пресс-службе УФАС Москвы.
В ведомстве уточнили, что решение об административной ответственности для социальной сети будет вынесено позднее.
Ранее столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило в отношении социальной сети «ВКонтакте» административное дело по признакам нарушения закона о рекламе. В действиях социальной сети «ВКонтакте» ведомство усмотрело нарушения закона «О рекламе» в части распространения рекламы, содержащей некорректные сравнения рекламируемого товара, а также не соответствующие действительности сведения о преимуществах товара.
Уточнялось, что рекламный материал содержал фразу «самый авторитетный юрист России», что, по мнению московского УФАС, формирует у потребителя представление о том, что оказывающий юридические услуги специалист обладает наибольшим влиянием и признанием в России, чем все другие юристы. При этом в рекламе отсутствует указание на наличие у рекламодателя наград, благодарностей, на процент выигранных дел, рейтинги и другие критерии сравнения, которые могли бы подтвердить спорное утверждение, отметили в ведомстве.
Источник: АГН «Москва»