Российские власти аннулировали гражданство члену совета директоров «Ведомостей» Демьяну Кудрявцеву. Причиной отказа в гражданстве стали якобы подложные документы.
Власти России аннулировали гражданство члену совета директоров газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву, сообщает «Би-би-си», отметив что эту информацию им подтвердил сам Кудрявцев.
«Аннулировано, я подтверждаю, да», — сказал он. От других комментариев он отказался.
Решение об аннулировании гражданства принималось на основании 22-й статьи федерального закона о гражданстве (62-ФЗ), которая гласит, что «решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.»
Демьян Кудрявцев на момент публикации заметки был недоступен для комментариев.
О возможных проблемах с российским гражданством у издателя «Ведомостей» стало известно в феврале 2017 года, когда Мосгорсуд признал ложными документы, которые Демьян Кудрявцев предоставил для получения гражданства России. Данное решение было оставлено без изменения Верховным судом РФ. Однако, по словам Демьяна Кудрявцева, наличие или отсутствие у него российского гражданства не создаст никаких юридических проблем для работы издания в России.
«Формально эти вещи (претензии к его гражданству и соответствие структуры «Ведомостей» нормам закона, ограничивающего иностранное владение российскими СМИ) никак не связаны», — прокомментировал ситуацию «Интерфаксу» Кудрявцев. По его словам, к «Ведомостям» нет никаких претензий по исполнению российского закона ни с точки зрения учредителей, ни с точки зрения участия в капитале.
Формально лишение гражданства Кудрявцева не повлияет на структуру собственников «Ведомостей», так как Кудрявцев перерегистрировал компанию — владельца акций «Ведомостей» на свою жену, чтобы выполнить норму закона «О средствах массовой информации», вступавшую в силу с 1 января 2016 года.
Согласно статье 19.1, иностранцам запрещено владеть в российских медиа долями, превышающими 20%:
«Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя СМИ, редакции СМИ, организации (юридического лица), осуществляющей вещание».
Сам издатель, имеющий гражданство Израиля, находится на территории России на основании договора о безвизовом въезде между странами сроком не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней в году.
Деловая газета «Ведомости» издается с 1999 года компанией «Бизнес Ньюс Медиа». По данным «Интерфакс-СПАРК», сейчас компанией владеет АО «Аркан инвестмент», единственный акционер которого — Яна Мозель-Кудрявцева, жена Кудрявцева. По данным информационной системы, чистый убыток «Бизнес Ньюс Медиа» на конец 2016 года составил 289,44 млн руб. При этом выручка от продажи (за вычетом НДС, акцизов) составила 749 млн руб.
В апреле 2015 года стало известно о покупке Кудрявцевым у финского издательского дома Sanoma доли в 33,3% в «Ведомостях», эксперты высказывали предположение, что он действует в интересах других инвесторов. Источник «Газеты.Ru» оценивал эту долю в €6 млн. Позднее, к концу 2015 года, Кудрявцев уже стал владельцем 100% издания, выкупив доли Dow Jones и FT Group, которые были обязаны продать свой пакет акций из-за поправок к закону о СМИ, в соответствии с которыми иностранная компания не может владеть более чем 20% издающихся в России средств массовой информации.
Сделка была оформлена преимущественно как покупка долговых обязательств. По данным источников Financial Times, ссылающихся на людей, знакомых с деталями соглашения, Кудрявцев заплатил за газету исходя из «стандартного рыночного коэффициента стоимости». Источник, близкий к участникам сделки, комментировал «Ведомостям», что газета была оценена более чем в €10 млн с учетом долга.
Позднее, 22 марта 2017 года, по итогам заседания совета директоров издателя газеты «Ведомости» — «Бизнес Ньюс Медиа» в издании был назначен новый главный редактор — Илья Булавинов, ранее руководивший дирекцией интернет-вещания Первого канала. К новым обязанностям он приступил в середине апреля. Контракт с Булавиновым заключен на два года.
Источник: Газета.ru