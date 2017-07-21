На обложке журнала Time снова Владимир Путин

На обложке журнала Time снова Владимир Путин

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет президента России Владимира Путина. Изображение российского лидера составлено из множества серых иконок, символизирующих учётные записи интернет-пользователей.

Главная статья выпуска, озаглавленная «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», посвящена теме «вмешательства» России в американские выборы.

В статье сообщается, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны Росси, а администрация Обамы подготовила план экстренных действий на случай хакерской атаки непосредственно в день выборов президента США, передает RT.

Согласно тексту 15-страничного документа, попавшего в распоряжение редакции журнала, в день выборов предполагалось создать «Командный пост» и «Центр стратегической информации и операций», которые должны были упростить сбор сообщений о нарушениях.

Уточняется, что в случае «значительного инцидента» Белый дом предлагал направить на избирательные участки вооруженных сотрудников федеральных правоохранительных органов, мобилизовать военные подразделения и запустить программы по борьбе с пропагандой, приводит текст материала РИА «Новости».

Ведущие американские СМИ продолжают кампанию по демонизации России.

Наблюдатели отмечают, что это может быть не только следствием уже изначально заложенного негативного отношения к Москве, но в некоторых случаях и бизнес-концепцией тех или иных СМИ, которые работают на определенную нишевую аудиторию, в данном случае на тех, кто разочарован поражением Хиллари Клинтон на президентских выборах

Впрочем, начали раздаваться и голоса, противоречащие генеральной линии.

Так, на прошлой неделе ведущая телеканала CNN Алисин Камерота рассказала, что устала от новостей, касающихся России. «Знаете, по утрам я часто прихожу и молюсь, чтобы появились и какие-то другие новостях, чтобы они заслонили российскую тематику», — сказала Камерота.

По ее словам, она делает все, чтобы избежать большого количества новостей о России в ее шоу, однако зачастую этот вопрос решают за нее. Ведущая отметила, что спорит на эту тему с продюсером, однако спор не всегда заканчивается в ее пользу.

В июне CNN вынуждена была уволить трех журналистов, которые оказались замешаны в скандале с публикацией недостоверной информации о приписываемой России роли в президентской кампании США.

В частности, ушли исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел. «Вслед за удалением статьи с сайта CNN.com CNN принял заявления об увольнении от сотрудников, которые были связаны с публикацией материала», — говорилось в сообщении официального представителя телеканала.

Руководство CNN отметило, что удаленный материал был скорее «сырым» для публикации, нежели содержал ложную информацию. 24 июня публикация была удалена, а Энтони Скарамуччи, финансист, которого упоминали в материале, принял от телеканала извинения.

В свою очередь, американист Михаил Таратута заявил, что репутация CNN в последние месяцы сильно испортилась.

«CNN в последние полтора года превратился в партийный листок демократов, что для прессы недопустимо — это нарушение всех стандартов. Канал всегда придерживался левацкой позиции, но в последние полтора года телекомпания просто себя дискредитировала», — констатировал Таратута в интервью НСН.

Российские официальные лица также критиковали CNN за распространение лжи.

Так, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ждет от CNN опровержения ложного сюжета о мальчике из сирийского Алеппо.

Она посоветовала обозревателю телеканала CNN Кристиане Аманпур отправиться в сирийский Алеппо и познакомиться с семьей Омрана Дакниша, фотографию которого западные СМИ без разрешения использовали для своих целей. При этом, по словам Захаровой, журналисты в своих материалах радикально исказили факты.

По мнению Таратуты, подобную ситуацию можно наблюдать сейчас почти во всех американских СМИ.

«Когда я впервые попал в США, я восхищался тем, как работают коллеги, сегодня я могу сказать, что мне стыдно за них и очень обидно, потому что это настоящее падение. Идет общая потеря профессионального стандарта в основных американских СМИ, что очень печально. Я не хочу сказать, что все издания такие, но основные включились в политическую борьбу», — добавил он.

«Когда Трамп их обвиняет и говорит, что они фальсификаторы, на самом деле это правда. Они занимаются политической борьбой. А журналисты не имеют права это делать, если они не хотят называться пропагандистами», — отметил американист.

Источник: Gazeta.ru