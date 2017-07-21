Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет президента России Владимира Путина. Изображение российского лидера составлено из множества серых иконок, символизирующих учётные записи интернет-пользователей.
Главная статья выпуска, озаглавленная «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», посвящена теме «вмешательства» России в американские выборы.
В статье сообщается, что Вашингтон заранее готовился к возможной кибератаке со стороны Росси, а администрация Обамы подготовила план экстренных действий на случай хакерской атаки непосредственно в день выборов президента США, передает RT.
Согласно тексту 15-страничного документа, попавшего в распоряжение редакции журнала, в день выборов предполагалось создать «Командный пост» и «Центр стратегической информации и операций», которые должны были упростить сбор сообщений о нарушениях.
Уточняется, что в случае «значительного инцидента» Белый дом предлагал направить на избирательные участки вооруженных сотрудников федеральных правоохранительных органов, мобилизовать военные подразделения и запустить программы по борьбе с пропагандой, приводит текст материала РИА «Новости».
Ведущие американские СМИ продолжают кампанию по демонизации России.
Наблюдатели отмечают, что это может быть не только следствием уже изначально заложенного негативного отношения к Москве, но в некоторых случаях и бизнес-концепцией тех или иных СМИ, которые работают на определенную нишевую аудиторию, в данном случае на тех, кто разочарован поражением Хиллари Клинтон на президентских выборах
Впрочем, начали раздаваться и голоса, противоречащие генеральной линии.
Так, на прошлой неделе ведущая телеканала CNN Алисин Камерота рассказала, что устала от новостей, касающихся России. «Знаете, по утрам я часто прихожу и молюсь, чтобы появились и какие-то другие новостях, чтобы они заслонили российскую тематику», — сказала Камерота.
По ее словам, она делает все, чтобы избежать большого количества новостей о России в ее шоу, однако зачастую этот вопрос решают за нее. Ведущая отметила, что спорит на эту тему с продюсером, однако спор не всегда заканчивается в ее пользу.
В июне CNN вынуждена была уволить трех журналистов, которые оказались замешаны в скандале с публикацией недостоверной информации о приписываемой России роли в президентской кампании США.
В частности, ушли исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел. «Вслед за удалением статьи с сайта CNN.com CNN принял заявления об увольнении от сотрудников, которые были связаны с публикацией материала», — говорилось в сообщении официального представителя телеканала.
Руководство CNN отметило, что удаленный материал был скорее «сырым» для публикации, нежели содержал ложную информацию. 24 июня публикация была удалена, а Энтони Скарамуччи, финансист, которого упоминали в материале, принял от телеканала извинения.
В свою очередь, американист Михаил Таратута заявил, что репутация CNN в последние месяцы сильно испортилась.
«CNN в последние полтора года превратился в партийный листок демократов, что для прессы недопустимо — это нарушение всех стандартов. Канал всегда придерживался левацкой позиции, но в последние полтора года телекомпания просто себя дискредитировала», — констатировал Таратута в интервью НСН.
Российские официальные лица также критиковали CNN за распространение лжи.
Так, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ждет от CNN опровержения ложного сюжета о мальчике из сирийского Алеппо.
Она посоветовала обозревателю телеканала CNN Кристиане Аманпур отправиться в сирийский Алеппо и познакомиться с семьей Омрана Дакниша, фотографию которого западные СМИ без разрешения использовали для своих целей. При этом, по словам Захаровой, журналисты в своих материалах радикально исказили факты.
По мнению Таратуты, подобную ситуацию можно наблюдать сейчас почти во всех американских СМИ.
«Когда я впервые попал в США, я восхищался тем, как работают коллеги, сегодня я могу сказать, что мне стыдно за них и очень обидно, потому что это настоящее падение. Идет общая потеря профессионального стандарта в основных американских СМИ, что очень печально. Я не хочу сказать, что все издания такие, но основные включились в политическую борьбу», — добавил он.
«Когда Трамп их обвиняет и говорит, что они фальсификаторы, на самом деле это правда. Они занимаются политической борьбой. А журналисты не имеют права это делать, если они не хотят называться пропагандистами», — отметил американист.
Источник: Gazeta.ru