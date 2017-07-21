Архангельский областной суд признал законным приговор в отношении владельца сайта «Компромат29.ру» Александра Суханова, осужденного на 4 года и 9 месяцев колонии общего режима за вымогательство одного миллиона рублей у местных депутатов, сообщается на сайте суда.
Судом установлено, что в 2015 году Суханов разместил на принадлежащем ему сайте ряд несоответствующих действительности статей о депутатах областного собрания, которые планировали участвовать в выборах в Госдуму РФ. Мужчина требовал от политиков один миллион рублей за неразглашение информации о них в дальнейшем, после чего депутаты обратились в органы ФСБ России. Суханов был задержан после получения первой части требуемой им суммы — 300 тысяч рублей.
«В период предварительного расследования Суханов вину признал частично, в судебном заседании заявил, что вину не признает, денежные средства получил в счет будущей оплаты договорных отношений по информационному сопровождению депутатов, несмотря на то, что последние, в свою очередь, показали, что в подобных услугах не нуждались. Вину Суханова подтверждают также данные аудиозаписи, исследованные в суде», — говорится в сообщении пресс-службы.
Осужденный также является директором «Фонда Православие на Северной земле», учредителем «Норд Медиа Консалтинг Групп» и «Арктического информационного агенства».
Источник: РАПСИ.