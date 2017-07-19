17 июля «Российская газета» опубликовала статью «Читаем со скидкой», в которой, в частности, говорилось: «Скидка для 2,5 тысячи социально значимых изданий на первое полугодие 2018 года на доставку их газет и журналов будет такой же, как и в 2017 году. Такое решение принято на совете по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи, отметила в беседе с«РГ» председатель экспертного совета Софья Дубинская».
«Почта России» эту информацию подтвердила, сообщив, что на доставку вошедших в список экспертного совета изданий скидка в 25 процентов будет предоставлена по каталогу «Почты» и в 20 процентов – по каталогам альтернативных подписных агентств. Также «Почта России» заявила, что замораживает тарифы на доставку СМИ и что не повысит тарифы на магистральную перевозку.
Складывается совершенно благоприятная и жизнерадостная картина, однако реальность совершенно не такая. Во-первых, скидки касаются небольшой группы избранных печатных СМИ, составляющих чуть больше 4-х процентов от всех российских газет и журналов. Во-вторых, как я уже отмечал ранее, с 1 июля с.г. «Почта» увеличила тарифы на магистральную перевозку печатной периодики до 46 процентов, а увеличив, решила заморозить их на целый год. Поэтому бравурная публикация в «РГ» — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Автор публикации, Татьяна Шадрина, по-видимому, не разобралась в сути данной проблемы, или её ввели в заблуждение. Вновь хочу подчеркнуть, что подписка на газеты и журналы в стране гибнет, и вместо лакировки печальной действительности надо искать пути решения проблемы.
В начале прошлого века вождь мирового пролетариата Владимир Ленин в одной из статей написал историческую фразу: «По форме всё правильно, а по существу сплошное издевательство». Вот эту мысль я бы в полной мере отнёс к статье в «Российской газете».
Источник: PlanetaSMI.ru