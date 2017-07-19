Предприниматель Сергей Михайлов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против медиахолдинга РБК, сообщ
или RNS в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы, где зарегистрирован иск. Бизнесмен требует компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей и просит опровергнуть и удалить некоторые сведения на сайте РБК, но какая именно информация вызвала претензии, в пресс-службе суда не уточняют.
«Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрировано в суде 10 июля»,— сообщили RNS в пресс-службе Гагаринского суда. Ответчик требует «удалить с интернет-сайта порочащую информацию, а также опубликовать на сайте опровержение данной информации и взыскать моральный вред в размере 300 тысяч (рублей. — RNS)», — сообщил представитель пресс-службы суда. Дата заседания по этому делу пока не назначена, уточнили в суде.
В пресс-службе РБК RNS сообщили, что медиахолдинг пока не получил искового заявления Михайлова. Получить комментарий самого бизнесмена или его представителя на момент публикации не удалось.
Одна из последних публикаций РБК о бизнесмене — новость о подаче им иска против юриста Алексея Навального. «Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК. Михайлов упоминается в одном из расследований Навального как «криминальный авторитет 1990-х» годов», — сообщало РБК 20 июня.
Источник: Rambler