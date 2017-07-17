«Несколько десятков» сотрудников телеканала РБК собираются уволиться из-за несогласия с политикой нового руководства
Как сказал «Эху» журналист телеканала Роман Супер, основные претензии касаются подачи новостей. Согласно подписанным документам он продолжит работу на РБК до 29 сентября. В свою очередь в пресс-службе телеканала «Интерфаксу» сказали, что никаких увольнений у них не происходит. Сотрудники двух программ ушли в длительный отпуск минимум до сентября. Как раз в это время будет формироваться новая сетка вещания телеканала.
Источник: «Эхо Москвы»